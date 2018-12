Seit der Nacht zum Samstag wird die 17-jährige Shana Jao aus Rodange vermisst. Hinweise sind für die Polizei.

17-jährige Shana Jao vermisst

Shana Jao wird vermisst. Foto: Polizei

(SH) - Die 17-jährige Shana Jao wird seit der Nacht vom Freitag auf Samstag vermisst. Das Mädchen verließ in dieser Nacht ihr Zuhause in Rodange in unbekannte Richtung. Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich am Samstag in Luxemburg-Stadt aufgehalten haben.

Shana Jao ist etwa 1,65 Meter groß, Brillenträgerin, von dunkler Hautfarbe und hat rückenlanges braunes Haar mit leichten Locken. Sie trägt wahrscheinlich einen weißen Pullover, eine schwarze Mütze mit grüner Aufschrift und Blattmuster, einen weißen Rucksack der Marke Eastpak mit rosa- und lilafarbenen Blüten und weiße oder schwarze Sneakers.

Hinweise sind für die Polizei aus Differdingen (Tel. 24453-1000) oder den Notruf (113).