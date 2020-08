17.000 Fahrzeuge ohne technische Kontrolle

Der Verfall der technischen Kontrolle ist nicht strafbar. Nur wer ein Fahrzeug ohne eine solche im öffentlichen Raum steuert, verstößt gegen das Gesetz.

Der Verfall der technischen Kontrolle ist nicht strafbar. Nur wer ein Fahrzeug ohne eine solche im öffentlichen Raum steuert, verstößt gegen das Gesetz.

In Luxemburg gibt es momentan 17.000 Autos und Lieferwagen (insgesamt 3,62 Prozent), die kein gültiges Zertifikat der technischen Kontrolle haben. Was auf den ersten Blick nach einer enormen Zahl klingt, kann jedoch relativiert werden, wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Frage vom Abgeordneten Mars Di Batolomeo (LSAP) hervorgeht.

Transportminister François Bausch (Déi Gréng) weist in seiner Antwort darauf hin, dass die Zahl mit Vorsicht zu genießen sei. Es ist nämlich nicht verboten, die technische Kontrolle ausfallen zu lassen, jedoch darf das Fahrzeug dann nicht mehr auf öffentlicher Straße gefahren werden. Manche Menschen würden etwa mehrere Fahrzeuge besitzen und beschließen möglicherweise eines davon in der Garage stehen zu lassen.

In Luxemburg sind 470.171 Fahrzeuge (89 Prozent) der Klasse M1 (Autos) und N1 (Lieferwagen) angemeldet. Offiziell ist sogar momentan die technische Kontrolle von 25.632 Fahrzeugen ausgelaufen. Jedoch hängt dies damit zusammen, dass aufgrund von Covid-19 die Zertifikate aller Fahrzeuge, die zwischen dem 18. März und dem 24. Juni in der technischen Kontrolle präsentiert werden sollten, bis zum 1. September verlängert wurden. Am 21. Juli mussten daher noch 8.632 Autos kontrolliert werden, bei denen die Halter von dem Angebot profitieren.

1.645 Verstöße wegen fehlender technischen Kontrolle

Wie viele Fahrzeughalter nun gegen das Gesetz verstoßen und ihren Wagen dennoch nutzen, ist nicht bekannt. Der Trend kann nur aus den Polizeistatistiken gelesen werden. 2019 wurden 1.645 Strafzettel wegen dieser Ordnungswidrigkeit ausgesprochen. Sie kostet den Verursacher 145 Euro und zwei Punkte.

Technische Fahrzeug-Kontrolle teils ausgesetzt Nach Kritik von ACL und UCL an den weiterhin geltenden Fristen für die Fahrzeugkontrolle führt die Regierung nun eine Ausnahmeregelung für Risikogruppen ein.

War ein Fahrzeug während zwei Jahren nicht in der technischen Kontrolle, falls diese fällig wurde, wird es automatisch abgemeldet. So bleiben die Statistiken aktuell.

Ein Neuwagen (Kategorie M1) muss übrigens das erste Mal nach vier Jahren zur technischen Kontrolle. Anschließend nach zwei Jahren und danach jährlich. Lieferwagen (Kategorie N1) müssen ebenfalls jährlich zur technischen Kontrolle.

