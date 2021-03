Auch während der vergangenen Woche nahmen es einige Zeitgenossen nicht so genau mit den Corona-Regeln. Ein teurer Spaß.

160 Kontrollen wegen der Ausgangssperre

(TJ) - Die Polizei wird nicht müde, den Respekt geltenden Corona-Regeln zu überwachen. So wurden in der vergangenen Woche alles in allem 360 Kontrollen aller Art gemacht.

In 160 Fällen ging es dabei um die zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geltende Ausgangssperre. Von insgesamt 250 gebührenpflichtigen Verwarnungen wurden zwei Drittel ausgestellt, weil Menschen zu nächtlicher Stunde ohne triftigen Grund unterwegs waren. Eine solche Verwarnung kostet mindestens 300 Euro.

Am Abend des 28. Februar wurde die Polizei nach Clerf gerufen. Dort waren in einer Wohnung sieben Personen versammelt. Auch sie mussten in die Tasche greifen.

Das gleiche Los erwartete eine Gruppe von mehreren Leuten, die am 27. Februar auf einer Wiese am Stausee grillten. Auch das ist aktuell nicht erlaubt.

