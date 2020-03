16 Wochen Drill: Instruction de base bei der Armee

Wie die Luxemburger Armee binnen weniger Monate aus Zivilisten wehrfähige Soldaten macht.

Mit ihrem Sturmgewehr im Anschlag pirschen sich die beiden jungen Männer in Tarnkleidung über den verschlammten Feldweg am Botterweck an das dicht bewachsene Waldstück heran. In Position 1 Uhr zu 9 Uhr, so wie ihr Ausbilder, der ihnen nur wenige Schritte hinterher folgt, es ihnen eingetrichtert hat.

Dann hebt der Ausbilder die Hand und aus dem Gestrüpp vor ihnen wird ein Schuss abgefeuert. Platzpatronen – natürlich. Die beiden Rekruten ducken sich, erwidern das Feuer und suchen Deckung.

Zu zögerlich, zu unkoordiniert, zu langsam, findet der Ausbilder ...