16 Raubüberfälle, 19 Tötungsversuche, sechs Morde

Steve REMESCH

Ein Banküberfall, der 1985 in einem blutigen Desaster endet, bringt eine nie dagewesene Mordserie an den Tag. Ab dem 7. März 1989, also vor 30 Jahren, muss sich die sogenannte Waldbilliger Bande vor Gericht verantworten. Ein Prozess, der für vier Mitglieder mit lebenslanger Haft endet.