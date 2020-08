Seit 2016 stand er auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas. Am Montagabend ging Jean-Marc Sirichai Kiesch nun spanischen Zielfahndern in der Nähe von Sevilla ins Netz.

16 Jahre auf der Flucht: Das neue Leben des Sirichai Kiesch

Steve REMESCH Seit 2016 stand er auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas. Am Montagabend ging Jean-Marc Sirichai Kiesch nun spanischen Zielfahndern in der Nähe von Sevilla ins Netz.

Nach vier Jahren an der Spitze der europäischen Fahndungslisten ist am Montagabend in Spanien der wegen Totschlags verurteilte Luxemburger Jean-Marc Sirichai Kiesch festgenommen worden. Der heute 39-Jährige befindet sich zu diesem Zeitpunkt seit 16 Jahren auf der Flucht vor der Polizei – wegen einer Bluttat in einem beschaulichen Luxemburger Ort.

Tödliches Fernweh Jüngst hat die Kriminalpolizei die Fahndung nach dem seit 13 Jahren untergetauchten Mörder Jean-Marc Kiesch wieder neu ausgeschrieben. Doch worum ging es eigentlich bei der Tat?

Am 5. Januar 1999 wird in einem Wohnhaus in Eppeldorf die Leiche einer 69-jährigen Frau entdeckt. Die ältere Dame ist nach stumpfer Gewaltanwendung an ihrem eigenen Blut erstickt.

Schnell führt die Spur zu zwei Teenagern, von denen einer an diesem Tag seine Volljährigkeit erreicht: Jean-Marc Kiesch, genannt Siri, der asiatischstämmige Adoptivsohn einer Familie aus einem Nachbarort.

Mord am 18. Geburtstag

Wie die Ermittlungen ergeben, wollen er und ein minderjähriges Mädchen aus dem Umfeld des Opfers gemeinsam das Land verlassen, da sie sich hier nicht wohlfühlen. Da ihnen das Geld fehlt, entscheiden sie, die alleinstehende Frau auszurauben.

Im Jahr 2018 hatten deutsche Spezialisten im Auftrag der Luxemburger Kriminalpolizei ein Foto von Jean-Marc Kiesch künstlich gealtert. Foto: LW-Archiv

Jean-Marc Sirichai dringt nachts in deren Haus ein und als die Frau morgens aufsteht, schlägt er sie - scheinbar im Streit - mit einem mitgebrachten Holzhammer nieder und fesselt sie. Sie wird qualvoll an ihrem eigenen Blut ersticken. Der Versuch, per Brandstiftung Spuren zu verwischen, misslingt.

Flucht bei erster Gelegenheit

Ein Jahr später wird Jean-Marc Sirichai Kiesch wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 20 Jahren, davon fünf Jahren auf Bewährung, verurteilt. Als ihm im Oktober 2004 erstmals Hafturlaub gewährt wird, taucht er unter.

Neue Fahndungsfotos: Luxemburger Mörder seit 13 Jahren auf der Flucht Seit 13 Jahren sucht Interpol nach dem verurteilten Mörder Jean-Marc Sirichai Kiesch. Die Zielfahndungseinheit der Luxemburger Polizei will ihm nun mit neuen Fahndungsfotos auf die Spur kommen.

Jahre später greift das Fugitive Active Search Team der Kriminalpolizei den Fall wieder auf und macht die Suche nach dem verurteilten Mörder zu einer Priorität. Es werden sämtliche sich aus dem Dossier ergebenden Möglichkeiten überprüft und Kiesch wird auf die medienwirksame Fahndungsliste Europe's most wanted gesetzt.

2018 werden neue, künstlich gealterte Fotos veröffentlicht. Es wird immer wieder Hinweisen nachgegangen, doch die führen zumeist ins Leere oder sind nicht überprüfbar. Dabei werden auch Ermittlungen in seinem Geburtsland Thailand durchgeführt, wo er lange Zeit vermutet wird.

Festnahme nach Hinweis

Die ehrgeizige Suche führt zum Erfolg: Spanische Medien melden am Dienstag die Verhaftung von Jean-Marc Sirichai Kiesch am Montagabend in der Nähe von Sevilla, genauer in der Ortschaft Punta Umbria, an der Südspitze Spaniens.

Im Visier der Zielfahnder Über Monate sammeln sie jedes Detail aus dem Leben ihrer Zielperson, bis sie jeden ihrer Schritte nachvollziehen können. Dann schnappt die Falle zu.

Wie das „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage von der spanischen Polizei erfährt, ist kürzlich über die Europol-Fahndungsseite eumostwanted.eu ein Hinweis eingegangen, den im Anschluss luxemburgische und spanische Zielfahnder gemeinsam auswerteten. Der Zeuge gibt an, er habe jemanden in einem Ort an der spanischen Südküste gekannt, der dem gesuchten Jean-Marc Sirichai Kiesch sehr ähnlich sehe. Das sei aber bereits im Jahr 2013 gewesen.

Diesem Hinweis gehen die Zielfahndungseinheiten nach, obwohl sie ihn eigentlich als nicht sehr vielversprechend einstufen: Die Information ist alt, flüchtige Verbrecher wechseln oft den Standort und in dieser Gegend, wo jeder jeden kennt, ist es sehr unüblich, dass sich gesuchte Verbrecher verstecken.

Neues Leben mit Frau und Baby

Bei den Ermittlungen vor Ort treffen die Fahnder dann auf einen Beamten der Lokalpolizei, dem Kiesch auf einem Foto bekannt vorkommt. Nach umfangreichen Überprüfungen konzentriert sich die Suche schließlich auf das Umfeld einer Familie in Punta Umbria. Es werden Observierungen eingeleitet.



4 Auf den Videobildern ist ein schlanker Mann in grauer Hose und schwarzem T-Shirt zu sehen, der von drei Polizisten abgeführt wird. Foto: Screenshot Video Policia Nacional

Dabei zeigt sich, Jean-Marc Sirichai Kiesch lebt schon sehr lange in der Provinz Huelva und hat sich dort auf der Flucht ein neues Leben aufgebaut – mit einer spanischen Lebensgefährtin und seit kurzem einem gemeinsamen Kind. Sie arbeitet, er betreut das Baby. Im Ort kennt man ihn, er verhält sich ganz normal.

Als am Montagabend gegen 20 Uhr die Handschellen klicken, leistet er keinen Widerstand. Er gibt gleich zu, der Gesuchte zu sein. In einem am Dienstag von der Policia Nacional veröffentlichten Video ist er als schlanker, dunkelhaariger Mann in schwarzem T-Shirt, grauer Hose und Gesichtsmaske zu sehen, wie er aus einem Zivilfahrzeug in ein Polizeirevier überführt wird und ihm dann die Handschellen abgenommen werden.





Wie die Pressestelle der Luxemburger Justiz am Dienstagnachmittag betont, wird der Service de l’exécution des peines der Generalstaatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl an die spanischen Justizbehörden richten und eine Auslieferung beantragen. Jean-Marc Sirichai Kiesch soll seine Haftstrafe in Luxemburg verbüssen.



Der Mafiakiller und der Schläger Neben Jean-Marc Sirichai Kiesch stand zuletzt auch Yeon Choy Teoh mit Luxemburger Haftbefehl an der Spitze der europäischen Fahndungslisten. Der Mann mit dem Spitznamen „Suzuki“ gilt als Mitglied der chinesischen Triaden und war 2003 an einer brutalen Schutzgelderpressung in Mamer beteiligt. Zwei bewaffnete Täter, darunter Yeon Choy Teoh hatten einen Restaurantbetreiber mit Schusswaffen und unter Gewaltanwendung bedroht. Bei einem Gerangel löste sich dann ein Schuss. Als Yeon Choy Teoh, der in Belgien verdächtigt wird, ein Auftragsmörder der chinesischen Mafia zu sein, 2008 in Luxemburg zu zwölf Jahren Haft verurteilt wird, taucht er unter. Er gilt als gefährlich, bewaffnet und wird heute unter falschem Namen in Europa, möglicherweise in Belgien, vermutet. Gesucht im Übrigen auch weiterhin nach Mohamed Ezzi, der nach seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer zehnjährigen Haftstrafe und noch vor seinem Haftantritt untergetaucht war. Der Tunesier hatte seine in Luxemburg lebende Frau derart misshandelt, dass sie beinahe vollständig erblindete. Die Zielfahndung war ihm auf seiner Flucht durch ganz Europa stets dicht auf den Fersen, bekam ihn aber nicht zu fassen. So auch einem Aufenthalt in Luxemburg im April 2017. Ezzi hält sich inzwischen vermutlich in Tunesien auf. Den belgischen G4S-Räuber Cihan Guzel sowie den wegen eines brutalen Überfalls auf ein älteres Ehepaar in Senningerberg gesuchten Franzosen Kevin Perstner, die beide zeitweilig auch zu Europe's most wanted zählten, konnten 2019 in Malaga beziehungsweise in Metz in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden dingfest gemacht werden. www.eumostwanted.eu





