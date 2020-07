16 Jahre Atert-Lycée: Dankbarer Blick zurück

Endlich ist der große Tag für Eltern und Kinder da: Am Donnerstag den 15. September fängt die Schule wieder an! Egal, wie oft man die "Rentrée" auch durchlebt, eine gewisse Nervosität und Aufregung ist immer mit dabei. So auch in Schouweiler, was nicht zuletzt mit an dem komplett neuen Schulkomplex liegt.