16-jährige Isabelle Morby vermisst

Die 16-jährige Isabelle Morby wird seit Freitag vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

(SH) - Seit Freitag wird die 16-jährige Isabelle Morby vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt am Freitag gegen 15 Uhr in der Avenue Victor Hugo in Luxemburg-Limpertsberg gesehen.

Vermisstenfälle: Neue Entwicklungen, bleibende Ungewissheit Vermisstenmeldungen können in Luxemburg in der Regel schnell aufgeklärt werden - doch leider nicht immer. In zwei langjährigen Fällen gibt es nun neue Entwicklungen.

Isabelle Morby ist 1,55 Meter groß, von normaler Statur, trägt blondes, schulterlanges Haar und ein Nasenpiercing auf der rechten Seite. Sie spricht Luxemburgisch und war zuletzt mit einem dunklen Jogginganzug (schwarz oder grün) sowie wahrscheinlich mit weißen Turnschuhen bekleidet.

Hinweise sind für die Polizeidienststelle Luxemburg (Tel. 244-40-1000, E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu).

