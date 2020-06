Am Wochenende drangen Diebe in Wohnungen ein, knackten Autos und stahlen Fahrräder. In Ettelbrück war sogar ein Trickdieb am Werk.

16 Einbrüche und Diebstähle innerhalb von 24 Stunden

(SC) - Es war ein ereignisreiches Wochenende für die großherzogliche Polizei - nicht weniger als 16 Einbrüche und Diebstähle wurden den Beamten in nur 24 Stunden gemeldet.

In Esch/Alzette wurde in zwei Cafés eingebrochen, am Boulevard Kennedy und in der Rue de Delvaux. Auch in Luxemburg-Stadt waren Langfinger unterwegs. In Cents brachen Diebe in der Straße Op der Heed in einen Keller ein, während am Hollericher Boulevard Charles Marx das Schloss einer Wohnung geknackt wurde. In Strassen drangen Diebe in ein Haus in der Rue de l'Église ein.

Auch in sieben Autos wurde am Samstag von Dieben eingebrochen. Die meisten Vorfälle ereigneten sich in der Hauptstadt. In Bonneweg wurden drei Autos geknackt, im Bahnhofviertel und in Kirchberg jeweils eines. In Strassen und in Hesperingen verschafften sich ebenfalls Einbrecher Zugang zu abgestellten Fahrzeugen. Zwei Fahrräder kamen am Wochenende außerdem abhanden: In der Avenue Victor Hugo in Luxemburg-Stadt und in der Rue Kremerich in Junglinster.

In Ettelbrück war am Samstag ein Trickdieb am Werk: Gegen 16.30 Uhr ließ sich ein Mann in einem Geschäft in der Grand-Rue mehrere Uhren zeigen. Während eine Verkäuferin weitere Ausstellungsstücke aus der Vitrine holen wollte, steckte der Dieb eine der Uhren ein. Laut Polizeibericht war der Täter ein korpulenter Mann mit dunkler Hautfarbe, rund 1,70 Meter hoch und zwischen 30 und 35 Jahre alt.

