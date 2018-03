Bei einer Kontrolle fiel den Beamten des Zolls ein Wagen auf, der aus den Niederlanden kam. An Bord fanden die Beamten in speziell eingerichteten Verstecken Cannabis-Harz im Schwarzmarkt-Wert von fast 1,3 Millionen Euro.

159 Kilo Haschisch beschlagnahmt

Michel Thiel Bei einer Kontrolle fiel den Beamten des Zolls ein Wagen auf, der aus den Niederlanden kam. An Bord fanden die Beamten in speziell eingerichteten Verstecken Cannabis-Harz im Schwarzmarkt-Wert von fast 1,3 Millionen Euro.

Einen eher außergewöhnlich großen Fang machte die Anti-Drogen-Inspektion des Zolls vergangene Woche. Sage und schreibe 159 Kilo Cannabis-Harz, also Haschisch, wurden an Bord eines Personenwagens mit niederländischen Kennzeichen gefunden, der in eine Kontrolle geraten war. Sowohl der Kofferraum des Wagens, als auch speziell eingerichtete Verstecke im Auto, waren prall gefüllt mit Haschisch-Platten.

Der Fahrer gab an, dass die illegale Droge von den Niederlanden nach Frankreich gebracht werden sollte. Die beschlagnahmte Ware hätte laut Zoll auf dem Luxemburger Schwarzmarkt einen Verkaufswert von ungefähr 1,3 Millionen Euro.

Laut Zoll deutet die ungewöhnlich große Menge an geschmuggelten Drogen drauf hin, dass der Fahrer im Auftrag des organisierten Verbrechens handelte. Der Kurier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Drogen, Mobiltelefone sowie das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.