150 Strafzettel wegen Missachtung der Covid-Gesetzgebung

Die Mehrheit der Personen hatte gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen. 280 Kontrollen wurden vergangene Woche durchgeführt.

(dho) - 280 Kontrollen wurden in der vergangenen Woche im Rahmen der Covid-19-Gesetzgebung durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Einhaltung der Ausgangsbeschränkung sowie des Versammlungsverbotes.

In 15 Fällen wurde Bericht an die zuständigen Behörden erstellt. Dies, da sich Privatpersonen nicht an die Beschränkungen bei Zusammenkünften gehalten hatten, oder da Restaurants oder Cafés die sanitären Vorschriften missachtet hatten. So wurden etwa bei einer Kontrolle in einem Lokal im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt am Freitag gegen 23.30 Uhr zwei Personen angetroffen, die dabei waren einen Drink zu sich zu nehmen. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und es wurde Bericht erstellt.

Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen landesweit bei rund 150 Personen gebührenpflichtig verwarnt. Der Großteil wegen der Missachtung der Ausgangsbeschränkung. 14 dieser 150 Strafzettel wurden alleine im Zuge zweier Verkehrskontrollen am Freitag bei Wiltz und bei Echternach erteilt. Die Verkehrsteilnehmer hatten die Ausgangsbeschränkung ohne triftigen Grund gebrochen.

Die Polizei erinnert noch einmal an die Corona-Maßnahmen

Im Rahmen von privaten Zusammenkünften dürfen maximal zwei Personen aus einem Haushalt eingeladen werden.

Für die Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt eine Ausgangsbeschränkung.

Restaurants, Bars und Cafés müssen geschlossen bleiben.

Weiter Informationen unter: https://police.public.lu/fr/actualites/2020/11/semaine-48/nouvelles-dispositions-loi-covid.html







