(ndp) - Seit Freitag wird die 15-jährige Maeva Seret vermisst. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Sie wurde zuletzt am selben Tag in Ettelbrück gesehen und trug dunkle Kleidung, weiße Schuhe sowie große Kopfhörer. Sie hält sich möglicherweise in Luxemburg-Stadt oder in Esch-sur-Alzette auf.

Alle zweckdienlichen Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizeidienststelle Diekirch unter der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail police.diekirchvianden@police.etat.lu entgegen.

