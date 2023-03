Der 15-jährige Rafael Alexandre Andrade Vasco Simoes aus Bettendorf wurde vor vier Tagen das letzte Mal gesehen.

Polizeimeldung

15-Jähriger wird seit dem 03. März vermisst

Der 15-jährige Rafael Alexandre Andrade Vasco Simoes aus Bettendorf wurde zuletzt am Freitag, dem 03.03.2023 gesehen und wird seitdem vermisst.

Der Junge ist schlank, etwa 1,70 - 1,80 Meter groß und wiegt circa 55 - 60 Kilogramm. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Jugendliche eine schwarze Nike Jacke, schwarze Airmax Nike Schuhe und eine braune Umhängetasche.

Informationen zum vermissten Jugendlichen und dessen Aufenthaltsortes sollen bitte an die Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Tel.: (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu weitergeleitet werden.

