Am Dienstagabend verließ der 15-Jährige sein Zuhause und wurde seitdem nicht wieder gesehen. Er könnte sich in Bonneweg aufhalten.

Lokales 3

15-jähriger Lenny Colson aus Niederkerschen vermisst

Am Dienstagabend verließ der 15-Jährige sein Zuhause und wurde seitdem nicht wieder gesehen. Er könnte sich in Bonneweg aufhalten.

(SC) - Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, wird der 15-jährige Lenny Colson aus Niederkerschen seit Dienstagabend, 22.30 Uhr, vermisst.

Der Minderjährige ist rund 1,80 Meter groß, hat braune Augen und mittellanges, dunkles Haar. Er trägt eine Brille und hatte am Dienstag eine schwarze NM-Schutzmaske an. Als er sein Zuhause am Dienstagabend verließ, hatte er eine schwarze Jogginghose, eine dünne schwarze Jacke und einen schwarzen Fischerhut an. Seinen schwarzen Eastpack-Rucksack hatte er ebenfalls dabei.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Polizei Foto: Polizei Foto: Polizei

Am linken Ohr trägt der 15-Jährige einen Ohrring und über dem rechten Auge hat er eine Narbe. Der Junge spricht sowohl Luxemburgisch und Deutsch, als auch Französisch. Es ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass sich der Minderjährige in Bonneweg aufhält.

Alle zweckdienliche Hinweise zu der vermissten Person oder deren Aufenthaltsort sollen umgehend dem Polizeinotruf 113 oder der Polizeidienststelle Differdingen, Tel: (+352) 244 53 1000 mitgeteilt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.