15-jähriger Calvin Thein wird vermisst

Seit Mittwochmittag dem 12. Juni wird der 15-jährige Calvin Thein vermisst.

(TJ) - Seit Mittwochmittag wird der 15-jährige Calvin Thein vermisst. Er besuchte am Mittwochmorgen noch die Schule in Petingen und war zuletzt bei einem Familienmitglied in Tetingen.



Beschreibung: Calvin ist ungefähr 1,73 M. groß, von dünner Statur, trägt eine Brille und hat aktuell kurz rasiertes Haar. In Bezug auf die Kleidung liegen keine Informationen vor. Sämtliche zweckdienliche Hinweise sind für die Polizei aus Differdingen: 244 53 -1000



— Police Luxembourg (@PoliceLux) June 14, 2019