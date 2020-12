Die Polizei sucht nach Zeugen des schweren Unfalls zwischen Niederfeulen und Fuussekaul.

15-Jährige nach Unfall gestorben

(dho) - Am Mittwoch war es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der N15 zwischen Fuussekaul in Niederfeulen gekommen. Dabei war ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Im Laufe der Nacht ist es an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Die Polizei wiederholt noch einmal den Zeugenaufruf. Hier noch einmal der Unfallhergang: Gegen 17.15 Uhr war ein Auto mit vier Insassen von Niederfeulen nach Heiderscheid unterwegs. Auf der Gegenspur fuhren ein Traktor, ein Lastwagen - genauer ein Kranwagen - sowie zwei Fahrzeuge.

Foto: Polizei

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zu einem Überholmanöver gekommen sein, woraufhin die Fahrerin, die in Richtung Niederfeulen unterwegs war, ins Schleudern geriet und mit ihrem Wagen gegen den Traktor prallte.

Die Fahrer der Fahrzeuge die sich zum gegebenen Zeitpunkt hinter dem Kranfahrzeug und dem Traktor in Richtung Heiderscheid befanden, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Turelbaach per Telefon: (+352) 244 85 1000 oder per E-Mail: police.turelbaach@police.etat.lu in Verbindungen setzen.



