140 Jahre Schießentümpel: Attraktion von Anfang an

Als die Brücke über dem Wasserfall der Schwarzen Ernz gebaut wurde, war das Müllerthal noch wild und unzugänglich. Heute ist der Schießentümpel eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes.

Wenn man im Ausland mit Menschen spricht, die schon einmal in Luxemburg waren, sind es neben der Stadt Luxemburg meist Felsen und Wälder, die ihnen in Erinnerung geblieben sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass im Lauf des Gesprächs recht bald das Wort „Schießentümpel“ fällt. Der romantische Wasserfall mit der steinernen Brücke, deren 140. Jahrestag am Sonntag gefeiert wird, ist eine der ganz großen Sehenswürdigkeiten des Landes.

Im Vergleich mit imposanteren Wasserfällen in den Alpen oder anderen Teilen der Welt nimmt sich der vom Wasser überströmte Felsen in der Schwarzen Ernz bescheiden aus – und dennoch: Mit der elegant geschwungenen Brücke und dem nostalgischen Holzgeländer wirkt der Schießentümpel wie ein Wirklichkeit gewordenes Ölgemälde der Romantik ...