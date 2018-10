Die hauptstädtische Kriminalkammer hat am Mittwoch jenen Mann, der im Oktober 2016 versucht hatte, seinen Vater in Bergem mit einer Autobombe zu töten, zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

14 Jahre Haft für Bombenleger von Bergem

Steve REMESCH Für den Mordversuch an seinem Vater mit einem Sprengsatz muss ein 41-jähriger Mann nun für lange Jahre ins Gefängnis.

14 Jahre Haft, davon vier auf Bewährung: So lautete am Mittwoch das Urteil der hauptstädtischen Kriminalkammer für einen 41-jährigen Mann aus Düdelingen, der am 1. Oktober 2016 versucht hatte, seinen Vater mit einem Sprengsatz zu töten.

Kim Z. hatte sich nach der Tat selbst der deutschen Polizei gestellt und dann ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Er wollte an jenem Tag seinen 68-jährigen Vater mit einem ferngezündeten Sprengsatz töten, den er in der Mittelkonsole von dessen Geländewagen versteckt hatte. Das Opfer überlebte damals mit schweren Verbrennungen und einem ebenso schweren Schock.

Von Verfolgungswahn befeuert



Hintergrund der von langer Hand geplanten Tat war ein Erbstreit, da er sich gegenüber seinem Bruder benachteiligt fühlte. Laut dem Befund eines psychiatrischen Gutachters dürfte aber auch der Gesundheitszustand für die Tat ausschlaggebend gewesen sein.



Der Psychiater diagnostizierte eine wahnhafte Störung vom Typ Verfolgungswahn, die sein Urteilsvermögen einschränkte - nicht aber völlig außer Kraft setzte. Kim Z. war demnach bei der Tat vermindert schuldfähig.

Dieser Befund stellte die Justiz vor ein Dilemma. Der Gutachter stellte im Prozess klar, dass der Angeklagte dringend psychiatrische Hilfe benötige, die er im Gefängnis nicht erhalten könne. Eine Nicht-Behandlung würde ihn nur noch gefährlicher für die Gesellschaft machen.



Das Gesetz gibt die Möglichkeit einer Zwangstherapierung bei einem eingeschränkten Urteilsvermögen aber nicht her. Den Richtern blieb demnach nur die Wahl zwischen einer geringeren Haftstrafe aufgrund von mildernden Umständen oder einem Freispruch.

Gefahr nach der Haftentlassung



Mit der Verurteilung zur 14-jährigen Haftstrafe mit teilweisem Strafaufschub entschieden sich die Richter nun für die erstgenannte Option - entsprechend dem Artikel 71-1 des Strafgesetzbuches. Dem Tatvorwürfen entsprechend wäre eine Haftstrafe zwischen 20 und 30 Jahren möglich gewesen.



Um die Bewährung in Anspruch nehmen zu können, muss sich Kim Z. bei seiner Haftentlassung nach zehn Jahren einer psychiatrischen Behandlung unterziehen.



Tut er das nicht - und diese Möglichkeit besteht durchaus, da sich Kim Z. seiner Krankheit nicht bewusst ist - kann der Strafaufschub wegen der nicht erfüllten Auflagen widerrufen werden. Er muss dann die volle Haftstrafe absitzen.



Ohne Therapie dürfte er dann, wie der Gutachter prophezeite, noch eine größere Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Die Wut, die er bisher auf den eigenen Vater verspürte, könnte er dann auch auf andere Menschen projizieren. Eine rechtliche Grundlage, das zu verhindern gibt es nicht.