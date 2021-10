Das Mädchen wurde zuletzt in einem Krankenhaus in Luxemburg-Kirchberg gesehen. Hinweise sind für die Polizei.

Seit Mittwochabend

14-jährige Lindsay Lederle wird vermisst

(SH) - Die 14-jährige Lindsay Lederle wird seit Mittwoch 18 Uhr vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt in einem Krankenhaus in Luxemburg-Kirchberg gesehen.

Lindsay Lederle ist 1,65 Meter groß, hat braune, kurze Haare, blaue Augen, trägt eine Brille und spricht Luxemburgisch. Das Mädchen trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe und möglicherweise ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Sie könnte sich in Remich oder Esch/Alzette aufhalten. Zweckdienliche Hinweise sind für die Polizeidienststelle Kirchberg/Cents unter der Nummer 244-471-000 oder dem Notruf (113) sowie per E-Mail an police.kirchberg@police.etat.lu.

