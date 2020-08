Die Vermisste wurde in Deutschland von der dortigen Polizei angetroffen.

14-Jährige aus Oberwampach wohlauf

Die Vermisste wurde in Deutschland von der dortigen Polizei angetroffen.

(TJ/P.S.) - Die 14 Jahre alte Schülerin aus Oberwampach wurde seit vergangenem Mittwoch vermisst, nachdem sie die Wohnung der Eltern in Oberwampach in Begleitung ihres Freundes verlassen hat - um diesen zum Bahnhof von Wiltz zu begleiten. Dort trennten sich ihre Wege. Telefonisch meldete sie sich noch und versicherte, am Wochenende wieder zuhause zu sein.

Am Mittwochmorgen wurde die 14-Jährige nun in Deutschland von der dortigen Polizeibehörde angetroffen. Das Mädchen ist wohlauf.

Zeugenaufruf: Mögliche Brandstiftung in Rambrucher Waldstück Die Polizei geht nach mehreren kleinen Bränden am Montagabend in einem Rambrucher Waldstück dem Verdacht auf Brandstiftung nach.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.