14-Jährige aus Oberwampach vermisst

Rihana Philipps Hermes ist seit vergangenem Mittwoch verschwunden.

(TJ) - Die 14 Jahre alte Rihana Philipps Hermes aus Oberwampach wird von der Polizei gesucht. Sie wurde vermisst gemeldet, nachdem sie am vergangenen Mittwoch gegen 14.30 Uhr die elterliche Wohnung in Oberwampach in Begleitung ihres Freundes verlassen hat - um diesen zum Bahnhof von Wiltz zu begleiten. Dort trennten sich ihre Wege. Sie meldete sich noch telefonisch und versicherte, am Wochenende wieder zuhause zu sein. Seither fehlt von dem Mädchen jede Spur. Sie könnte sich in Deutschland aufhalten.

Rihana ist 14 Jahre alt, 1,65 gross, von normaler Statur, hat schulterlanges braunes Haar. Die Kleidung ist unbekannt, womöglich trägt sie eine weiße Baseball-Kappe.

Sämtliche Hinweise oder zweckdienliche Informationen, die zur Auffindung des Mädchens nützlich sein könnten, sind bitte an die Polizeidienststelle Police Troisvierges 244871000 oder an die Notrufzentrale 113 zu melden.

