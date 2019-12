Bei Alkoholkontrollen im Straßenverkehr wurden in der Nacht auf Samstag im Norden von Luxemburg insgesamt 14 betrunkene Autofahrer gestoppt.

14 betrunkene Autofahrer im Norden von Luxemburg gestoppt

(jt) - Bei Alkoholkontrollen im Straßenverkehr wurden in der Nacht auf Samstag im Norden Luxemburgs insgesamt 14 betrunkene Autofahrer gestoppt. Die Polizei hatte sich zwischen 23.45 und 3.45 Uhr in Hosingen, Hoscheiderdickt und Diekirch postiert.

361 Fahrer mussten sich einem Atemlufttest unterziehen. Während die überwiegende Mehrheit nüchtern am Steuer saß, fiel das Ergebnis in 14 Fällen positiv aus: Die Beamten stellten insgesamt vier gebührenpflichtige Verwarnungen und zehn Anzeigen aus.

Auch auf der Strecke zwischen Bridel und Strassen sowie am Boulevard General Patton in der Hauptstadt wurden in der Nacht zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. In beiden Fällen wurde der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstellt.