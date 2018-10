Ein Hubschrauber in der Luft, Spezialeinheiten am Boden: Bei einer umfangreichen Drogenrazzia nahmen Polizisten gestern in Esch/Alzette mehrere Dutzend Tatverdächtige fest.

130 Polizisten bei Razzia im Einsatz

Luc EWEN Gegen 16.30 Uhr stürmten Spezialeinheiten der Polizei ein Lokal in der Avenue de la Gare in Esch. Mehrere Verdächtige wurden wurden bei Drogenrazzia festgenommen. 130 Polizeibeamte und der Polizeihubschrauber waren am Einsatz beteiligt.

Es ist eine der größten Polizeiaktionen der vergangenen Jahrzehnte: Im Zentrum von Esch/Alzette waren am Dienstag 130 Polizisten an einer Großrazzia im Zentrum von Esch/Alzette beteiligt.

Im Visier hatten die Sicherheitskräfte dabei das Umfeld des Café Chez Nadia in der Rue de la Gare. Die Gaststätte spielte in den vergangenen Monaten eine Schlüsselrolle in einer ganzen Reihe von Gerichtsprozessen, bei denen es nicht nur um Drogenhandel, sondern auch um brutale Überfälle, Freiheitsberaubung und mehrfachen versuchten Totschlag ging. Im Mittelpunkt dieser Verfahren stand stets ein regelrechter Bandenkrieg zwischen portugiesich-kapverdischen Tätergruppen.

Dass sich hinter diesen Gerichtsverfahren mehr als nur die Taten Einzelner verbergen würden, hatte sich in den Prozessen mit erschreckender Regelmäßigkeit angedeutet. Die Großrazzia von Dienstagnachmittag dürfte als Bestätigung dieses Eindrucks zu werten sein und als krönender Abschluss langwieriger Ermittlungen der Kriminalpolizei.



Gegen 16.30 Uhr waren zunächst vermummte Beamte aus einem in der Rue de la Gare abstellten Lastwagen gestürmt. Gezielt nahmen sie dabei bestimmte Personen ins Visier, welche in Sekundenbruchteilen überwältigt und in Handschellen gelegt wurden.



Gleichzeitig riegelten Menschenketten aus Polizisten sowie Polizeifahrzeuge alle vier Zufahrtsstraßen zur Avenue de la Gare ab. Sämtliche Personen im Polizeiperimeter wurden überprüft. Wer zu entkommen versuchte, wurde festgenommen. So erging es auch zwei Männern, die in einer Kleiderboutique Zuflucht gesucht hatten.

Bereits kurz nach dem Beginn der Polizeioperation informierte die Pressestelle der Justiz über den Einsatz. Am Mittwoch werden weitere Stellungnahmen zum Hintergrund der Aktion und zur Zahl der Festnahmen erwartet.

