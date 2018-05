Ein Jugendlicher wurde am Samstagnachmittag in Howald sehr schwer am Kopf verletzt, als er mit seinem Fahrrad von einem Wagen erfasst wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

13-Jähriger erleidet schwerste Kopfverletzungen

Gagen 16.25 Uhr erfasste am Samstagnachmittag ein Autofahrer in der Rue des Bruyères in Howald mit seinem Wagen einen 13-jährigen Jugendlichen als dieser auf seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Dabei wurde der Junge trotz Schutzhelm am Kopf so schwer schwer verletzt, dass er im Krankenhaus für hirntot erklärt werden musste, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Die Straße war am Samstag wegen der Spurensicherung für längere Zeit gesperrt worden, zudem war der Groupe de Support Psychologique im Einsatz



Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eventuelle Zeugen, sich beim Notruf 113 zu melden.