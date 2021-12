Nachdem 131 Impfstoff-Flakons ihr Haltbarkeitsdatum überschritten hatten, mussten sie zerstört werden.

Wirkstoff abgelaufen

13.110 AstraZeneca-Dosen zerstört

Maximilian RICHARD Nachdem 131 Impfstoff-Flakons ihr Haltbarkeitsdatum überschritten hatten, mussten sie zerstört werden.

Ende November wurden rund 13.110 Dosen AstraZeneca zerstört. Dies geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Sven Clement (D'Piraten) an die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hervor. Die 131 betroffenen Fläschchen hätten ein auf den 30. November datiertes Verfallsdatum gehabt und wären deshalb vernichtet worden.

Der Impfstoff des Unternehmens würde nicht mehr in der „Gunst der Öffentlichkeit stehen“ und sei deshalb auch nicht mehr verimpft worden, so die Ministerin in ihrer Antwort. Seit Mitte September erhalte das Großherzogtum denn auch keine Lieferung des Wirkstoffes mehr. Die Haltbarkeit des Impfstoffes sei nicht mehr ausreichend gewesen, um eine zweite Dosis damit zu garantieren.

AstraZeneca für EMA "Kein Risiko" - Luxemburg impft weiter Der Nutzen des Wirkstoffes sei weiterhin höher zu bewerten als die Risiken. Auch Luxemburg impft wieder mit dem Impfstoff.

Es hätten auch keine ausreichenden Daten des Herstellers vorgelegen, die es erlauben würden, die Haltbarkeit der 13.110 Impfdosen zu verlängern. Demnach sei es auch nicht möglich gewesen, die Impfdosen zu spenden.

Mitte März sorgte der Corona-Impfstoff von AstraZeneca erstmals europaweit für Diskussionen. In mehreren Ländern traten vereinzelte Fälle von bestimmten Blutgerinnseln kurz nach der Impfung auf. Die Nebenwirkung gilt als sehr selten, kann aber Umständen tödlich enden. Im April war in Luxemburg eine Frau an den Folgen einer wahrscheinlich durch die Impfung hervorgerufenen Thrombose verstorben.

