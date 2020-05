Bis Ende des Jahres sollen die P&R-Parkings mit insgesamt 400 Ladestationen ausgerüstet sein.

127 weitere Chargy-Stationen im Anmarsch

Rund 266 der insgesamt 400 Chargy-Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind zurzeit installiert, dies in 93 von insgesamt 102 Gemeinden. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der LSAP-Abgeordneten Yves Cruchten und Georges Engel gibt Energieminister Claude Turmes weitere Erläuterungen zum aktuellen Stand des Ladenetzes. So sind 82 weitere Stationen bereits konkret in Planung, bei 45 weiteren muss nur noch das Abkommen zwischen den Gemeinden und dem Netzbetreiber unterschrieben werden.

Von den weiteren 400 Chargy-Stationen, welche an den Park&Ride-Parkings vorgesehen sind, sind derer zurzeit 79 in Betrieb, dies an 13 Standorten in elf Gemeinden. Laut Turmes sollten bis Ende des Jahres sämtliche Stellplätze ausgerüstet sein.

Auch ultraschnelle Ladestationen sind derzeit in Planung, den Vorzug erhalten aber Systeme, die mit den Chargy-Stationen kompatibel sind.

Allgemein bevorzugt die Regierung das Chargy-System, weil es über eine intelligente und harmonisierte Steuerung verfügt, die das Stromnetz vor Überlastung schützt. Allerdings steht es jedem Anbieter frei, seine eigene Ladestation öffentlich einzurichten.

Tarife können variieren

Was die Stromtarife der einzelnen Anbieter betrifft, so ergeben sich diese aus den Investitions- und Unterhaltskosten der Netzbetreiber. Die Tarife können also je nach Angebot schwanken. Die einzelnen Angebote können auf der Webseite chargy.lu eingesehen werden. In jedem Fall aber stammt der eingespeiste Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, so Turmes.



Laden im Eigenheim

Was die privaten Anschlüsse in Wohnungen betrifft, so müssen dort Stationen ab sieben Kilowatt Leistung eine Genehmigung bei ihrem Netzbetreiber einholen. Generell werden dann in einem Einfamilienhaus bis zu maximal 40 Ampere pro Phase genehmigt.

Das Risiko, dass das Stromnetz überlastet wird, wenn in einer Straße zu viele Autos zur gleichen Zeit laden, sieht Turmes nicht. Zum einen regeln intelligente Stromzähler den Ladefluss so, dass keine Überlastungen entstehen. Zum anderen ist der Gesamtstromverbrauch dieser Autos eher gering: Selbst wenn 2030 jeder zweite Wagen elektrisch fahren würde, so würden diese 240.000 Autos bei einer Jahresfahrleistung von 12.000 Kilometern 520 Gigawattstunden verbrauchen. Das wären gerade einmal acht Prozent des Gesamtjahresverbrauchs in Luxemburg.

