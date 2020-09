Wer in Luxemburg einen Führerschein der Kategorie B hat, darf auch mit einem 125-Kubik-Motorrad (A1) fahren. Dies allerdings weiterhin nur innerhalb der Landesgrenzen.

125 Kubik: Mit B-Führerschein nur innerhalb der Grenzen

Rosa CLEMENTE

Seit 2013 dürfen Luxemburger mit ihrem Autoführerschein (Kategorie B) ein 125-Kubik-Motorrad (Kategorie A1) mit maximal 15 PS fahren. Die Bedingungen: Der Fahrer muss seinen B-Führerschein seit mindestens zwei Jahren besitzen. Auch muss er zum Fahren eines leichten Motorrads zusätzlich noch eine siebenstündige Theorie- und Praxisausbildung in einer Fahrschule absolvieren. Eine zusätzliche Führerscheinprüfung ist nicht notwendig.

Allerdings gilt diese Regelung, die auf einer europäischen Richtlinie des Jahres 2006 bezüglich des EU-Führerscheins basiert, nur auf nationaler Ebene. Das heißt: Mit einem luxemburgischen Führerschein der Kategorie B darf ein Fahrer nur innerhalb der Grenzen des Großherzogtums einen sogenannten Motocycle (Kategorie A1) steuern.

Das Gleiche gilt dann auch für andere EU-Länder: So haben beispielsweise die Nachbarländer Belgien und Frankreich dieselbe Regelung auch bereits vor einigen Jahren eingeführt. Deren Fahrer dürfen dank eines B-Führerscheins demnach auch nur innerhalb der eigenen Landesgrenzen mit einer 125-Kubik-Maschine fahren. Deutschland hat diese Regelung erst vor Kurzem eingeführt.

Grenzüberschreitend fahren

Da aber die Großregion stark von Grenzpendlern geprägt ist, richteten Belgien, Frankreich und das Großherzogtum im Jahr 2013 das Dossier „Conduite transfrontalière du motocycle léger (A1) avec le permis de conduire de la catégorie B“ zur Analyse an die EU-Kommission. Gewollt war, dass die bislang nur auf nationaler Ebene geltende Regelung grenzüberschreitend ausgebreitet wird.

Ob dieses Dossier denn bereits von der EU-Kommission geprüft wurde, wollte der CSV-Abgeordnete und ehemalige Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, Claude Wiseler, nun in einer an Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) gerichteten parlamentarischen Frage wissen. In seiner Antwort erklärte der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten zunächst, dass die genannte Regelung nicht obligatorisch, sondern freiwillig von den EU-Ländern in nationales Recht umgewandelt wird. Demnach sei nur eine auf nationaler Ebene angewandte Umsetzung möglich.

Antrag abgelehnt

Ein gemeinsamer Antrag der Franzosen, Belgier und Luxemburger zur grenzüberschreitenden Anerkennung der genannten Führerscheinregelung wurde 2016 von der EU-Kommission abgelehnt, erklärt François Bausch weiter. Das heißt: Die Fahrer eines 125-Kubik-Motorrads dürfen weiterhin nur im Besitz eines Führerscheins der Kategorie A1 über die nationalen Grenzen hinaus fahren - ein B-Führerschein ist dafür nicht ausreichend.

Allerdings würde die Europäische Kommission derzeit die Ergebnisse der entsprechenden EU-Richtlinie von 2006 überprüfen. Im Rahmen dieser Diskussionen würde Luxemburg fordern, eine mögliche Anerkennung der Führerschein-Regelung auf grenzüberschreitender Ebene in den neuen Text einfließen zu lassen.





