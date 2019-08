120 Jahre Service Hygiène: Im Einsatz für eine saubere Hauptstadt

1898 kaufte die Stadt Luxemburg ein Grundstück an der Route d'Arlon. Damit war der Grundstein für die Schaffung des Service Hygiène gelegt. Ein Rückblick.

Der Kauf eines 7,31 Hektar großen Grundstücks an der Route d'Arlon am 18. März 1898 brachte ein Projekt ins Rollen, das bis heute in der Hauptstadt Bestand hat: die Verwirklichung des Service d'hygiène. In diesem Jahr feiert dieser Dienst nun sein 120-jähriges Bestehen.



Ein Blick auf die Geschichte: Die Anschaffung jenes Areals ermöglicht der Stadt Luxemburg die Schaffung einer Mülldeponie, Lagerflächen sowie Ställen ...