Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen, der bereits seit Ende Juni vermisst wird.

12-Jähriger wird vermisst

(mth) - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Gesucht wird der 12-jährige Victor Alexandro Rijo Feliciano. Der Jugendliche wurde zuletzt am Samstag, dem 23. Juni gegen 10 Uhr in der Rue André Duscher in Luxemburg-Stadt und gegen 16 Uhr auf dem Jahrmarkt im Bahnhofsviertel gesehen.

Der 12-jährige Victor Alexandro Rijo Feliciano wird vermisst. Foto: Polizei

Der Gesuchte ist 168 Zentimeter groß, von schwarzer Hautfarbe und dünner Statur und hat dunkle Haare, die auf den Seiten abrasiert sind. Er war bekleidet mit einer löchrigen Jeanshose, einem schwarz-weißen, gepunkteten T-Shirt und Sneakers.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten sind an die Polizeinotrufnummer 113 zu richten.