Oktave 2022

Zwölf Buchtipps der ErwuesseBildung

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Lesetipps zusammengetragen.

Während der Oktave bietet die ErwuesseBildung im Bücherzelt im Innenhof der Kathedrale eine große Auswahl an Büchern für Groß und Klein, die von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der ErwuesseBildung ausgewählt wurden. Der Ausrichtung der ErwuesseBildung entsprechend widmen sich die Werke thematisch den größeren Lebens- und Gesellschaftsfragen. Hier eine kleine Auswahl rezensierter Titel. Weitere Buchempfehlungen finden Sie auf der Homepage www.ewb.lu. Alle Bücher können (auch nach der Oktave) bestellt werden: per E-Mail an info@ewb.lu, telefonisch unter 447 433 40 (montags bis freitags von 13 Uhr bis 17 Uhr) oder online über www.ewb.lu.

1. „Kreisläufe des Klimawandels“

(Von Ingo Hanke, Theologischer Mitarbeiter des „Centre de formation diocésain Jean XXIII“)

Am 10. Januar 2021 fand online das erste Live-Gespräch zwischen dem Dalai Lama und Greta Thunberg statt. Fast eine Million Menschen waren zugeschaltet. Außergewöhnliche Frucht dieses Treffens ist das vorliegende Buch. Seine Aussage wirkt kraftvoll, denn drei Stimmen vereinigen sich in dieser Ausgabe: spirituelle Weisheit, leidenschaftliches Umweltengagement und wissenschaftlicher Sachverstand. Der Appell dieses Treffens der Generationen an die Menschheit lautet sinngemäß: Handelt mit mitfühlendem Herzen und scharfem Verstand, der den wissenschaftlichen Befund der Klimaforscher ernst nimmt.

Dalai Lama, Greta Thunberg: „Kreisläufe des Klimawandels“, Edition A, 205 Seiten, ISBN: 9783990015292, € 22. Foto: Verlag

Das Buch leistet also mehr, als die wichtige Aufklärung über das Risiko sich selbst verstärkender Prozesse, der Klima-Feedback-Loops. Es ist eingebettet in einen inspirierenden und ermutigenden Dialog zwischen einem Mann, der sich als Exil-Tibeter immer für die Versöhnung und die Einheit der Menschheit einsetzte, und der klaren und eindringlichen Sprache der mutigen Initiatorin der Fridays-for-Future-Bewegung.

2. „Behütet“

(Von Sonja Sartorius, Katechetin, Mitglied der „AG religiöse Medien“ der ErwuesseBildung)

„Behütet“ – ein wunderschön illustriertes Buch über ein unsichtbares DU, das uns im Leben Geborgenheit und Nähe im Alltag schenkt. Mit wenigen poetischen und gefühlvollen Worten und wundervoll gestalteten Bildern ermutigt, tröstet und stärkt dieses Buch Jung und Alt.

Kerstin Hau, Sonja Wimmer: „Behütet“, Gütersloher Verlagshaus, 36 Seiten, ISBN: 978357906216, € 14, ab 4 Jahren. Foto: Verlag

Eine zauberhafte, berührende Reise, die Vertrauen ins Leben schafft. Ein wunderbares Buch zum Verschenken an Kinder und an alle, die Trost und Geborgenheit suchen und brauchen.

3. «L’enfant qui voulait disparaître»

(Par Monique Ruppert, Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)

Dans le cadre de l'action «Black Lives Matter» j'ai cherché un livre qui aborde ce thème du point de vue d'un «Noir» et je suis tombée sur l'histoire de «L’enfant qui voulait disparaître». Je vous propose la critique de ce livre traduit de l’anglais: «Un auteur afro-américain entreprend une tournée nationale pour promouvoir son best-seller. Ce voyage est le fil rouge du roman et constitue l'échafaudage de quelque chose de beaucoup plus vaste et de plus urgent: puisque son roman raconte également l'histoire de Charbon, un jeune Noir vivant dans une ville rurale dans un passé récent, un enfant probablement imaginaire qui apparaît à l'auteur pendant sa tournée.

Jason Mott: «L’enfant qui voulait disparaître», Edition autrement, 432 pages, ISBN: 9782746763005, € 22,90. Foto: Verlag

Tout au long du roman, les histoires de ces personnages se construisent et s'accumulent, et lorsqu'elles convergent, elles étonnent. Car si ce livre déchirant et magique divertit et parle à la fois de la famille, de l'amour des parents et des enfants, de l'art et de l'argent, il y a toujours l'histoire tragique d'une fusillade policière qui revient en boucle aux informations. Qui a été tué? Qui est l'enfant? L'auteur finira-t-il la tournée de son livre et quel genre de monde laissera-t-il derrière lui? D'une puissance inoubliable, un numéro de haute voltige électrisant …» J'ai beaucoup appris sur l’histoire, l’oppression, les violences policières et le racisme encore de nos jours surtout dans le Sud des États-Unis. Je recommande ce roman de tout cœur.

4. „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“

(Von Wolfgang Fleckenstein, ehemaliger Leiter der ErwuesseBildung)

Ein Versprechen an den kranken Opa ist der Auslöser für einen Vater, seiner Tochter nicht nur vom Islam zu erzählen. Es wird eine Fortsetzungsgeschichte zu den Fragen, die allen Religionen gemeinsam sind, und damit von der Grundfrage nach dem Sinn des Lebens. Die Antworten darauf lassen sich nicht in den heiligen Büchern der Religionen finden. All dies beginnt mit dem Staunen über die Wirklichkeit der Dinge und uns selbst.

Navid Kermani: „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“, Hanser, 240 Seiten, ISBN: 9783446271449, € 22. Foto: Verlag

Das Einfachste, was uns zunehmend immer schwerer fällt, ist das bewusste Aufmerksam-Sein. Mit all dem Nachsinnen ist ein besonderer, persönlicher Blick auf den Islam verbunden. Zudem ist es eine einfühlsame Einladung an alle, endlich einen Schritt aufeinander zuzugehen, anstatt immer mehr in sozialen Medien übereinander herzuziehen. Nur gemeinsam werden wir die unterschiedlichen Seiten der gleichen Wahrheit nach und nach sehen lernen.

5. „Job der Baumeister“

(Von Mireille Sigal, Pastoralreferentin in der Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame)

Welch erfreulicher Zufallsfund in der Buchhandlung: Zum 400. Jahrestag der Weihe der damaligen Jesuitenkirche und heutigen Kathedrale erschien Ende 2021 eine von Joseph Groben zusammengestellte kommentierte und illustrierte Kurzfassung von Paul Noesens biografischem Roman „Job der Baumeister“. Die abwechslungsreiche Aufmachung entspricht ganz dem Bedürfnis nach kombinierter Unterhaltung, Dokumentation und Bebilderung.

Paul Noesen: „Job der Baumeister“, Imprimerie Centrale, 56 Seiten, ISBN: 9782879782355, € 12. Foto: Verlag

Noesens Roman von 1961 erzählt in freier Form die historisch kaum dokumentierte Lebensgeschichte des Luzerner Erbauers der Jesuitenkirche. Groben hat daraus Episoden ausgewählt, kommentiert und mit Zitaten aus Referenzwerken, mit alten Stichen und neuen Fotos ergänzt. Eine originelle und sehr unterhaltsame Art, sich mit der 400-jährigen Geschichte unserer Kathedrale auseinanderzusetzen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem knapp 60-seitigen Bändchen im alten Teil der Kathedrale auf Spurensuche zu gehen.

6. „Kosmische Angst“

(Von Erik Eschmann, Forschungsgruppe ideal.ist (Johannes Gutenberg-Universität Mainz))

Daniel Illger entführt den Leser auf eine Reise in die Grenzbereiche menschlichen Begreifens und durchmisst dabei alles zwischen dem „schwarzen Nichts des Todes“ und dem „weißen Nichts der Ewigkeit“. Dabei hebt er mit der kindlichen Frage nach der Unvorstellbarkeit des eigenen Todes an und durchschreitet von dort systematisch jene Kulturphänomene, die an die kosmische Angst rühren, wie Literatur, Kunst, Film, philosophische Ästhetik oder Politik.

Daniel Illger: „Kosmische Angst“, Matthes & Seitz Berlin, 240 Seiten, ISBN: 9783751805223, € 16. Foto: Verlag

Immer wieder kehrt Illger dabei zum kosmischen Horror, insbesondere dem von H. P. Lovecraft zurück, weiß ihn aber sehr genau von der kosmischen Angst zu unterscheiden. Packend und sprachgewaltig gelingt es ihm, einen Überblick über die ästhetischen Darstellungsversuche des Unfassbaren zu geben und lädt an jeder Stelle zum Mit- und Weiterdenken ein.

7. «Mémo sur la nouvelle classe écologique»

(Par Norry Schneider, Cell)

«À quelles conditions l’écologie, au lieu d’être un ensemble de mouvements parmi d’autres, pourrait-elle organiser la politique autour d’elle?» Les auteurs expliquent que dans le contexte actuel écologiser consiste tout d’abord à «superposer le monde où l’on vit avec le monde dont on vit». Ils nous recommandent d’apprendre de l’histoire sociale comment émergent les nouveaux mouvements politiques et comment ils gagnent la lutte pour les idées, bien avant de pouvoir traduire leurs avancées dans des partis et des élections.

Bruno Latour, Nikolaj Schultz: «Mémo sur la nouvelle classe écologique», La Découverte, 96 pages, ISBN: 9782359252187, € 14. Foto: Verlag

Mais la lutte des classes n’est plus aujourd’hui la même que celle des siècles passés car nous avons changé de monde, nous n’habitons plus sur la même Terre. Comme les libéraux et les socialistes ont su le faire en leur temps, tout au long des XIXe et XXe siècles, les écologistes pourraient assumer leur rôle historique, qui consiste ainsi à «maintenir les conditions d’habitabilité de la planète».

8. „Warum gibt es eigentlich Streit?“

(Von Danielle Mertes, Referentin für Leseförderung, Kinder- und Jugendliteratur, ErwuesseBildung)

Jeder streitet sich irgendwann mal: Kinder, Erwachsene, Eltern, Lehrer/innen … Die Gründe sind sehr vielfältig. Und manchmal weiß man nicht mal richtig, wie es dazu gekommen ist. Worüber streiten sich Menschen? Wie fühlt sich Streit an? Aggressiv? Traurig? Erstaunt? Ängstlich? Gibt es auch Streit, der nicht mehr O. K. ist? Kann man lernen, wie man richtig und fair streitet?

Sandra Grimm, Lena Ellermann: „Warum gibt es eigentlich Streit?“, Carlsen, 32 Seiten, ISBN: 9783551250759, € 15, ab 5 Jahren. Foto: Verlag

All diese Fragen werden in diesem Sachbuch beantwortet. Es bietet eine wunderbare Basis für die Diskussion mit den Eltern oder in der Schule. Kinder erfahren hier, worauf man beim Streiten aufpassen sollte und vor allem, wie sich Streit verhindern lässt oder wie man sich nachher wieder versöhnen kann.

9. «Zaza Bizar»

(Par Antoinette Terzer, Membre du Groupe de Travail «Kannerbicher» de l'ErwuesseBildung)

Elisa, 8 ans, surnommée Zaza Bizar, souffre de troubles de langages. Elle se réfugie au «pays des dys» pour rêver et s’inventer un monde loin de ses difficultés et des moqueries. Dans son journal intime illustré elle raconte ses réflexions et sa décision de se murer dans le silence avec des phrases plein de philosophie et d’humour qui donnent lieu parfois à de jolis jeux de mots plein de poésie et de sagesse.

Nadia Nakhlé: «Zaza Bizar. La nuit, c’est ma couleur préférée», Editions Delcourt; 120 pages, ISBN: 9782413039617, € 19,99. Foto: Verlag

L’amitié qui se forge avec un camarade de classe, lui aussi un peu spécial, et la rencontre avec une orthophoniste qui accepte son mutisme, l’aident à surmonter peu à peu ses problèmes de langage et changer sa relation avec le monde alentour. Ce livre nous fait comprendre le monde emprisonné des enfants souffrant des différents types de «dys».

10. „Wir feiern“

(Von Laurianne Kedad, Chargée de formation en cultures, religions et traditions, Saint Elisabeth)

Überall auf der Welt werden das ganze Jahr hindurch viele bunte Feste gefeiert. Warum und wie sie gefeiert werden, wissen die wenigsten. Ihr wolltet längst mal erfahren, wo eigentlich das Diwali-Fest herkommt oder wie viele Wasserfeste es gibt? Dieses Buch bietet einen Überblick über die bekanntesten Feste aus verschiedenen Ländern und Kulturen und gibt Aufschluss über die religiösen und historischen Hintergründe.

Claire Grace: „Wir feiern. Ein Jahr, viele bunte Feste“, Seemann Henschel Verlag, 128 Seiten, ISBN: 9783865024480, € 22,95. Foto: Verlag

Vom internationalen Drachenfest über den Ramadan und das Mondfest bis hin zum Silvester-Countdown werden rund 100 der weltweit bekanntesten Feste erläutert. Die Texte sind für sämtliche Leser und Leserinnen verständlich und die vielen passgenauen, humorvollen Illustrationen geben dem Ganzen einen fröhlichen Touch. Das Buch ist für alle, die gerne unterschiedliche Feste feiern, für Lehrer und Lehrerinnen sowie Erzieher und Erzieherinnen, die im Bereich der Inklusion und Interkulturalität arbeiten, sowie für alle neugierigen Kinder und Erwachsenen zu empfehlen.

11. „Hey, ich bin der kleine Tod“

(Von Michèle Waringo-Geimer, Mitglied der Arbeitsgruppe „Kannerbicher“ der ErwuesseBildung)

Zwei Personen, deren Gedanken nur ums Sterben und den Tod kreisen, verbringen ihre Zeit ungewollt zusammen. Einer ist Samuel, dem der Tod in seinen elf Lebensjahren ein ständiger Begleiter war. Er hat solche Angst vor ihm, dass sich sein Leben nur darum dreht, das Sterben zu vermeiden. Frida ist die Enkelin des Todes, der „kleine Tod“, und sie bereitet sich darauf vor, der „große Tod“ zu werden.

Anne Gröger, Frédéric Bertrand: „Hey, ich bin der kleine Tod“, dtv, 208 Seiten, ISBN: 9783423763479, € 13, ab 10 Jahren. Foto: Verlag

Sie interessiert sich vor allem dafür, wie Menschen sterben und wann sie endlich ihre Bestimmung erfüllen kann. Ihre skurrilen und makabren Gedanken, unterstützt von witzigen Illustrationen, bringen die Leserinnen und Leser zum Lachen. Die Pandemie hat unser Zusammenleben schwierig und gefährlich gemacht. Die Angst vor dem Sterben wurde greifbar. Sie wird in diesem Buch auf humorvolle Art thematisiert und zeigt, wie wichtig doch das Leben ist.

12. „Die Erfindung der Hausfrau“

(Von Nora Schleich, Programmkoordinatorin, ErwuesseBildung)

Die Frau kocht zu Hause, der Mann ackert im Büro – das war doch schon immer so, oder? Mitnichten. Rulffes weist detailreich auf, dass geschlechtsspezifische Arbeitsteilung vor allem eins ist: eine Chimäre, die sich im 18. Jahrhundert anbahnte und sich wenig später als Idealbild verfestigte. Die Folgen für die Frau im 20. Jahrhundert sind bekannt. Sie darf Mutter und Erzieherin sein, ihrem Gatten dienen, den Haushalt schmeißen, dabei noch den sozialen Status der Familie polieren – eine Auflösung ihres Selbst schlechthin: Dienstmädchen und Sexpuppe in einem?

Evke Rulffes: „Die Erfindung der Hausfrau“, HarperCollins, 288 Seiten, ISBN: 9783749902408, € 22. Foto: Verlag

Diese Ansichten bröckeln mittlerweile, allerdings bleiben der modernen Frau der gesellschaftliche Druck und das schlechte Gewissen. Vor allem männliche Autoren propagierten damals das Idealbild der Hausfrau, zu einer Zeit, als die Frau die gleichen Arbeiten im Betrieb stemmte wie der Mann. Demnach ist die Verknüpfung von Hausarbeit und Frau nicht biologisch bedingt, die Illusion hält sich aber bis heute hartnäckig in den Köpfen.

