(miz) - Am Samstagnachmittag ist in Echternach kurz nach 14 Uhr ein Auto mit einem Bus kollidiert. Wie die Notdienstzentrale 112 meldet, ereignete sich der Unfall in der Route de Luxembourg. Eine Person wurde verletzt. Vor Ort waren die Polizei, der Rettungsdienst und ein Krankenwagen aus Echternach.



Gegen 16.45 Uhr kam es auch auf der Route de Luxembourg in Düdelingen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst und ein Krankenwagen aus Düdelingen sowie die Polizei.