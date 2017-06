Am Samstag gegen 10.30 Uhr sind gleich zwei Motorradfahrer gestürzt - einmal zwischen Kalborn und Scheierfeld und einmal in der Grand Rue in Roeser. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.



In Roeser war der Krankenwagen aus Bettemburg, die Polizei und der Rettungsdienst aus Roeser im Einsatz. In Kalborn waren es der Krankenwagen aus Ulflingen, der Rettungsdienst aus Clerf und die Polizei.



Kurz nach 11.30 Uhr kam es dann vor dem Supermarkt Cora in Foetz zu einem Zwischenfall. Hier wurde eine Person von einem Auto angefahren. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Im Einsatz waren ein Krankenwagen aus Kayl, die Polizei und der Rettungsdienst aus Monnerich.



Um 14.30 Uhr ist ein Kran am Bahnhof von Goebelsmühle umgefallen. Auch hier wurde eine Person leicht verletzt. Vor Ort: Ein Krankenwagen aus Ettelbrück, die Rettungsteams aus Bourscheid und Lintgen, die Polizei, ein Logistikteam, Chemieexperten, die Feuerwehr und ein Team der CFL.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.