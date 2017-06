(na) - Am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ist es in Lamadeleine zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. In der Rue de la Maragole waren zwei Autos zusammengestoßen.

Vor Ort waren die Rettungskräfte aus Petingen und die Polizei.

Zwei Stürze

Später am Sonntagnachmittag kam es gleich zwei Mal zu Stürzen von Motorradfahrern. Ein Fahrer fiel auf der N31, zwischen Düdelingen und Bettemburg. Ein zweiter Motorradfahrer stürzte auf der Strecke zwischen Heinerscheid und Binsfeld. In letzterem Fall wurde der Notarzt mit dem Hubschrauber der AirRescue eingeflogen.