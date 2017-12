(L.E.) - Das letzte Wochenende des Jahres 2017 begann in vielen Teilen des Landes mit nassen und teils noch matschigen Straßen. Nachdem es am Freitag zu teils heftigen Schneeschauern gekommen war, folgte vielerorts Regen, so dass es auch am Samstagmorgen noch gilt Vorsicht auf Luxemburgs Straßen walten zu lassen.



Der Notrufdienst 112 berichtet denn auch von einer verletzten Person bei einem Unfall am Freitagabend gegen 20.28 Uhr auf der Nordautobahn A7 zwischen Mersch und Colmar Berg. Hier war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Zudem wurden im Laufe des Freitags von mehreren Vorfällen berichtet, bei denen Fahrzeuge ins Rutschen gekommen waren und Fahrbahnen zeitweise blockiert waren.



Am Freitag war das befürchtete Verkehrschaos nicht ausgeblieben.

Foto: Pierre Matgé





