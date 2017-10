(LW) - Am Freitagabend gegen 17:45 musste in der Rue d'Audun in Esch-Alzette ein in Flammen stehendes Auto gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Um 19:30 kam es zu einem Autounfall in Boudlerbach, wobei sich ein Wagen überschlug. Die Rettungsdienste melden einen Verletzten.

Gegen 20 Uhr kollidierten zwischen Sandweiler und Contern Gare zwei Fahrzeuge. Eine Person wurde hierbei verletzt.

Kurz nach Mitternacht mussten die Rettungsdienste erneut ausrücken, weil auf der Route de Longwy in Bartringen Rauch aus einem Geschäft quoll. Es gab keine Verletzten.