104 anstelle von 50 km/h

In der Nacht zum Dienstag stoppte die Polizei gegen 1 Uhr einen besonders eiligen Fahrer in der Rue de Longwy in Bartringen. Der Mann war innerorts mit sage und schreibe 104 Stundenkilometern unterwegs. Er wird in naher Zukunft wohl verstärkt auf den öffentlichen Transport zurückgreifen müssen, denn sein Führerschein wurde an Ort und Stelle durch die Beamten eingezogen. Zudem wird der Vorfall ein gerichtliches Nachspiel haben, denn die Polizisten errichteten ebenfalls Protokoll.