100 Jahre Lëtzebuerger Guiden a Scouten: Eine wertvolle Zeit

Toleranz, Respekt, Verantwortung, Ehre und Freundschaft – diese Grundsätze werden bei den Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) großgeschrieben. Und das mittlerweile schon seit 100 Jahren.

In dem Versammlungsraum in der Géisserei an der Rue Munchen-Tesch in Luxemburg-Stadt hängt ein gerahmtes Bild von einem Schnauzbartträger in Uniform, ernst blickt Lord Baden-Powell of Gilwell dem Betrachter des Porträts entgegen. Das Bild im Hauptquartier der Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) zeigt den Begründer der weltweiten Pfadfinderbewegung.



Ohne die weitsichtige Initiative des britischen Offiziers im Jahr 1907 würden heute wahrscheinlich keine Pfadfinderverbände existieren, von denen es in Luxemburg offiziell gleich zwei gibt: Die Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL), die bereits 2014 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, und die LGS, die in diesem Jahr folgt: Denn auch dieser Verband besteht nun seit 100 Jahren ...