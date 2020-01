Bei der Vorstellung des Festprogrammes wurde auf die Geschichte des Mandoline-Orchesters zurückgeblickt. So einiges hat sich über die Jahre verändert.

100 Jahre à Plectre: Das Mandoline-Orchester und der Großherzog

Gerade einmal 30 Jahre existierte das Ensemble à plectre municipal in Esch, als Charlotte Bimmermann eintrat. „Mein Vater war Mitglied und spielte Mandoline. Auf einmal hieß es, mein Bruder und ich sollen auch mitmachen“, erinnert sich die fast 80-Jährige. Damals war sie zehn Jahre alt und wirklich eine Wahl hatte sie nicht. Ihre Einstellung zu dem Instrument hat sich über die Jahre jedoch geändert, denn auch heute noch spielt sie in dem Musikensemble.

Das Orchester wurde 1920, also vor 100 Jahren, gegründet. Damals unter dem Namen Edelweiss. Was hat sich in den Jahren verändert? „Das Orchester ist so gut wie nie zuvor“, antwortet Charlotte Bimmermann, die dies wohl am besten beurteilen kann.

Das Orchester im Wandel der Zeit

Etwa 40 Jahre ist aber auch Juan Carlos Muñoz bereits im Orchester mit dabei, seit acht Jahren ist er der Dirigent: „Die Zahl der Musikanten ist jetzt höher. Anfangs waren es 20.“ Nachwuchssorgen gibt es also keine. Was sich besonders über die Jahre verändert hat, ist, dass jetzt Musikstücke eigens für die Mandoline komponiert werden und weniger Transkripte, also Stücke, die extra für das Instrument umgeschrieben wurden, gespielt werden. Auch das Repertoire ist größer geworden.

Juan Carlos Muñoz dirigiert seit acht Jahren das Ensemble à plectre. Foto: Ensemble à plectre municipal d’Esch-sur-Alzette

Damit es weiterhin wächst, wurde ein Wettbewerb organisiert, dessen Erfolg sämtliche Erwartungen übertraf. Komponisten etwa aus Brasilien, Kanada und Griechenland meldeten sich. Insgesamt wurden 33 Kandidaturen eingereicht. Eine Jury wertet die Stücke nun aus, und die ausgewählten Kompositionen werden dann am 24. Oktober im Theater in Esch uraufgeführt.

Eine für den Verein nicht unwichtige Neuigkeit verkündete Dan Codello, Präsident des Organisationskomitees, am Mittwoch bei der Präsentation des Jubiläumsprogrammes in Esch. Großherzog Henri hat die Schirmherrschaft der Jubiläumsfeier übernommen. „Die Musiker haben bereits mehr als einmal ein Privatkonzert bei der großherzoglichen Familie gespielt“, unterstreicht Codello. „Außerdem hat das Orchester den Großherzog zu seiner ersten offiziellen Staatsvisite nach Madrid begleitet, wo es im Prado spielte.“

Heute zählt der Verein 32 Musikanten, die 13 unterschiedliche Nationalitäten besitzen. Etwa Luxemburger, Franzosen, Belgier, aber auch Griechen und Ägypter. Dan Codello bezeichnet die Zusammensetzung der heterogenen Gruppe demnach als „Abbild der Escher Gesellschaft“. Viele der Orchestermitglieder sind noch relativ jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren. 16 sind unter 30, drei unter 20.

Die Reise der Mandoline bis nach Luxemburg



Zum Jubiläum wurde denn auch versucht herauszufinden, wie die Mandoline eigentlich nach Luxemburg gekommen ist. Bekannt ist das Instrument ebenfalls unter dem Namen Mailänder-Mandoline, da es ab dem 17. Jahrhundert überwiegend in Italien hergestellt wurde. „Wir gingen davon aus, dass es mit den italienischen Migrationsströmen ins Land kam“, erklärt Dan Codello. Diese Annahme stellte sich jedoch als falsch heraus. Ins Großherzogtum gelangte sie eher über deutschsprachige Länder und Polen und nicht mit der italienischen Migration.

Ich schätze die Eleganz des Instruments." Juan Carlos Muñoz, Dirigent des Ensemble à plectre

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Instrument immer beliebter und so wurden überall Orchester gegründet, wie auch das à plectre in Esch. Die Gründungsmitglieder trugen überraschenderweise praktisch keine italienischen, sondern deutsche, französische und polnische Namen.

„Früher war es ein Instrument der Arbeiterbewegung. Der Bau einer Mandoline oder Gitarre kostete nicht allzu viel Geld“, erklärt Juan Carlos Muñoz. Wer dagegen Klavier spielen wollte, musste in den meisten Fällen etwas wohlhabender sein. Das Besondere an der Mandoline ist, dass damit sowohl Barock, Klassik, Romantik, als auch Jazz gespielt werden kann. „Ich schätze die Eleganz des Instruments“, sagt der Dirigent, der das Mandolinespielen lernte, als er zwölf Jahre alt war.

Das Programm zum 100-jährigen Bestehen Konzerte: 1. Februar, um 20 Uhr: Ensemble à plectre im Kulturzentrum Altrimenti in Luxemburg-Stadt. 13. Februar, um 18 Uhr: Messe zum 100. Geburtstag in der St.- Joseph-Kirche in Esch/Alzette. 13. März, um 20 Uhr: Ensemble à plectre in der Kirche in Villerupt (F). 20. März, um 20 Uhr: Marijke und Michiel Wiesenekker im Kulturzentrum Altrimenti in der Hauptstadt. 16. Mai, um 18.30 Uhr: Pioneers of Guitar Odair und Sergio Assad im Cercle Cité in Luxemburg-Stadt. 23. Mai, um 20 Uhr: Ensemble à plectre im Escher Konservatorium. 13. Juni, um 20 Uhr: Artemandoline et Nuria Rial in der Sainte-Barbe- Kirche in Lasauvage. 20. Juni, um 20 Uhr: Jeunes talents im Kulturzentrum Altrimenti in Luxemburg-Stadt. 25. September, 19 Uhr: Séance académique im Gemeindehaus in Esch über die Evolution des Orchesters à plectre. 26. September, um 20 Uhr: Capella Aquisgrana in der romanischen Kirche im französischen Mont-Saint-Martin. 10. Oktober, um 20 Uhr: Caterina Lichtenberg und Mike Marshall im Musikkonservatorium in Esch/Alzette. 24. Oktober, um 20 Uhr: Ensemble à plectre im Theater in Esch. Hier werden die Stücke der Gewinner eines Wettbewerbes uraufgeführt. Im November oder Dezember: Ensemble spielt in der Philharmonie in Luxemburg-Stadt.

Workshops und Masterclass: 15. Mai, um 14 Uhr: Gitarren- Masterclass mit Odair Assad im Konservatorium in Luxemburg-Stadt. 17. Mai, um 9 Uhr: Workshop „für die Gitarre komponiert“ mit Sérgio Assad im hauptstädtischen Konservatorium. 9. Oktober, um 15 Uhr: Mandolinen-Workshop mit Catherina Lichtenberg im Konservatorium in Esch. 10. Oktober, um 10 Uhr: Jazz-Mandolinen-Workshop mit Mike Marshall im Konservatorium in Esch. 10. Oktober, um 15 Uhr: Geschichten für Kinder, um die Mandoline für sich zu entdecken, im Musikkonservatorium in Esch/Alzette.