100-Jährige freut sich über Corona-Impfung

99 Prozent der Bewohner des Altenheims Junglinster haben sich gegen Covid-19 impfen lassen, auch die 100-Jährige Fina Steffes. Den kleinen Piks hat sie gut vertragen.

Die Impfkampagne gegen Covid-19 in den Alten- und Pflegeheimen des Landes läuft auf Hochtouren. Wie in fast allen Einrichtungen des Landes haben die Bewohner des Cipa Junglinster bereits ihre erste Schutzimpfung erhalten, die zweite Reihenimpfung findet dort am 11. März statt.

Unter den geimpften Bewohnern war auch Fina Steffes ...