100 Häuser in Petingen von Tornado abgedeckt

Dramatische Bilder boten sich den Rettungsmannschaften am Freitagabend im Süden des Landes. Sechs Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

(TJ/str/LE) - Météolux hatte im Laufe des Freitagmittags davor gewarnt: Eine Gewitterfront sollte am späten Nachmittag über das Land hinwegziehen. Zwischen 17 und 18 Uhr war es dann soweit: Starkregen und teilweise starke Windböen zogen über den Süden und Südosten des Landes hinweg. Doch es blieb nicht bei einem gewöhnlichen Sommergewitter: Ein Tornado hat im südöstlichen Teil des Landes erhebliche Schäden angerichtet. Besonders schlimm wütete der Wirbelsturm in Petingen. In Niederkerschen wurden sechs Menschen in der Nähe eines Einkaufszentrums verwundet.

Bürgermeister von Petingen im Einsatz

„Es gibt eine Solidarität hier im Süden, die finde ich großartig“, sagte am Freitagabend gegen 19.30 Uhr der Petinger Bürgermeister, Pierre Mellina im Gespräch mit dem LW. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in Lamadelaine . „Hier in der Rue des Près sind 15 bis 16 Häuser abgedeckt worden“, so Mellina. Nach dem Gesamtschaden in Petingen gefragt sagt er: „Ich kann die Zahl jetzt noch nicht bestätigen, aber seitens der Feuerwehr berichtet man mir von etwa 100 abgedeckten Häusern auf dem Gemeindegebiet“, so Mellina.

Sämtliche Gemeindearbeiter seien im Einsatz, so der Bürgermeister weiter. „Ich hatte soeben einen Anruf vom Bürgermeister von Kehlen, Félix Eischen, am Telefon. Er hat alle seine Gemeindearbeiter aus dem Feierabend zurückgerufen. Die machen sich jetzt auch auf den Weg nach Petingen, um zu helfen. Zudem stellt man uns in Kehlen zwei Häuser für betroffene Petinger Einwohner zur Verfügung.“

Das Wichtigste im Überblick: Im Raum Petingen-Niederkerschen hat es am frühen Freitagabend ein schweres Unwetter gegeben. Heftige Windböen und offenbar auch ein Tornado haben zahlreiche Gebäude beschädigt. Es gibt Meldungen über Leichtverletzte, darunter sechs Personen in der Nähe eines Einkaufszentrums in Niederkerschen. In der Gemeinde Petingen wurden rund 100 Häuser abgedeckt. In Niederkerschen sind es alleine in der Avenue de Luxembourg rund 20. Der CGDIS hat Rettungskräfte aus dem ganzen Land mobilisiert. Die Bevölkerung wird aufgerufen den Notruf 112 nur bei tatsächlichen Notrufen zu wählen. Ebenso sollen Autofahrten im Süden vermieden werden, da zahlreiche Straßen unbefahrbar sind. Zudem soll darauf geachtet werden, die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge freizulassen.

Die Gemeinde Petingen sei jetzt dabei, alle Hotelzimmer die zur Verfügung stehen zu reservieren. „Ich selbst bin jetzt auf dem Weg in ein Hotel um das zu klären“, so Mellina. Einige betroffene Familien hätten bereits angekündigt selbst, privat unterzukommen. Für alle anderen werde man jetzt schnell Lösungen suchen so Mellina. Am dringendsten benötigte man am Freitagabend Abdeckplanen.





Rettungskräfte im Großeinsatz



Im Süden des Landes sind derzeit alle Feuerwehr- und Rettungseinheiten im Einsatz. „Wir sind jetzt dazu übergegangen auch aus anderen Landesteilen Einsatzkräfte zu mobilisieren“, erklärt der Pressesprecher des CGDIS gegen 18.45 Uhr auf LW-Nachfrage. Es deute vieles darauf hin, dass es tatsächlich einen Tornado gegeben habe. „Offenbar ein sehr lokales Phänomen, im Raum Petingen und Niederkerschen“.

18 Häuser in Niederkerschen schwer beschädigt

LW-Reporter vor Ort beschreiben Szenen von Verwüstung in Niederkerschen. In der Avenue de Luxembourg haben sie 18 Häuser mit schweren Beschädigungen gezählt, mehrere Häuser sind unbewohnbar, eines ist völlig abgedeckt worden.

Auch in Rodingen sind die Menschen dabei Ordnung zu schaffen. So beteiligen sich private Bauunternehmen mit schwerem Gerät daran, die Straßen von Dachteilen, Ziegel, Schutt und Gestrüpp zu befreien.

Augenzeugenvideos führen dramatische Momente vor Augen:

Zahlreiche Gebäude sind beschädigt, darunter auch der Supermarkt in Niederkerschen. Wie oben erwähnt, wurden hier sechs teilweise schwer Verwundete versorgt und anschließend ins Spital gebracht.



An die Bevölkerung richtet der CGDIS den Aufruf, den Notruf 112 nur in tatsächlichen Notfällen zu wählen.

LW-Informationen zufolge wird in Petingen in diesem Augenblick auch nach vermissten Kindern gesucht.

Ein Augenzeuge sprach von einer "Naturkatastrophe". Mehrere Straßenzüge seien betroffen und man habe das Gefühl, als habe der Tornado eine regelrechte Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen.



Zahlreiche Einsätze - Straßen gesperrt

Der Sprecher des CGDIS bestätigte auf Nachfrage hin, dass man zahlreiche Notrufe erhalten habe. Gegen 18 Uhr hatte man aber noch keinen Überblick.

Größere Schäden soll es auch im Raum Niederkerschen geben. Rund um einen Supermarkt sind schwere Verwüstungen - insbesondere an einer Tankstelle - festzustellen, wie diese Fotos zeigen:

Die Polizei rät unterdessen derzeit von Autofahrten ab. Die Hauptachsen seien überlastet und teilweise nicht befahrbar. Auch die A13 ist von Esch/Alzette ab Sassenheim in Richtung Petingen/Belgien nicht befahrbar. Auch die N5 ist zwischen Dippach und Niederkerschen blockiert.

Die N5 zwischen Dippach und Niederkerschen ist von Bäumen blockiert. Foto: Max Rischard

Weitere Videos:





In Linger wurde die Windhose gefilmt. Die Aufnahmen vom Tornado waren auf mehreren Facebook-Seiten zu sehen.

Ein weiteres Video zeigt Aufnahmen von entwurzelten Bäumen in Schouweiler: