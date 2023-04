Minister Henri Kox beantwortet eine politische Frage der Abgeordneten Bauler und Lamberty. Die Anzahl der Kontrollen ist nicht festzustellen.

Im Jahr 2022

1.864 Strafzettel in Tempo-30-Zonen

David THINNES

Die Polizei hat im Vorjahr 1.864 gebührenpflichtige Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Tempo-30-Zonen ausgestellt. Dies geht aus der Antwort des Ministers für innere Sicherheit Henri Kox (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage der DP-Abgeordneten André Bauler und Claude Lamberty hervor.

Im Vorjahr lag die Zahl bei 2.567 und 2020 wurden 2.057 Verstöße protokolliert. Die Kontrollen basieren auf den lokalen Plänen der „surveillance et contrôle de la circulation“ und orientieren sich auch an den Bedürfnissen der Gemeinden. Diesbezüglich werden die Reklamationen von Bürgermeistern und Bürgern einbezogen, steht in der Antwort zu lesen.

Wie oft in Tempo-30-Zonen kontrolliert wird, könne statistisch nicht erfasst werden, so Minister Kox in seiner Antwort. Erfasst wird ebenfalls nicht, wie viele „délits de grande vitesse“ es in diesen Zonen gegeben hat.

