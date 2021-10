Alleine in Echternach waren Feuerwehrkräfte aus 26 verschiedenen Einsatzzentren an Rettungsaktionen beteiligt.

Am 14. und 15. Juli

1.600 Hilfskräfte bei Hochwasser im Einsatz

Alleine in Echternach waren Feuerwehrkräfte aus 26 verschiedenen Einsatzzentren an Rettungsaktionen beteiligt.

(str) - Bei der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli waren rund 1.600 Rettungskräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours aus 94 verschiedenen Interventionszentren im Einsatz. Das geht aus einer Antwort der Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Gilles Roth hervor.

In der ersten Phase der Katastrophe, am 14. Juli von 14 bis 22 Uhr, waren den Aufzeichnungen des CGDIS zufolge insgesamt 1.019 Feuerwehrleute im Einsatz, in der Nacht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens am 15. Juli waren es 1.040. Am 15. Juli lag die Zahl der Einsatzkräfte von 6 bis 14 Uhr bei 673, von 14 bis 22 Uhr bei 657 und nach 22 Uhr noch bei 416.

Die Rettungskräfte wurden vorrangig in der eigenen Zone eingesetzt – aber eben auch zu den Katastrophenschwerpunkten entsandt. In Echternach waren so beispielsweise Einheiten aus 26 Einsatzzentren am Werk. In der Gemeinde Rosport-Mompach waren es zwölf verschiedene Korps.

