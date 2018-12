Einen Tag nach dem ersten Geburtstag der Standseilbahn gibt es einen zweiten Grund zum Feiern: mehr als anderthalb Millionen Passagiere wurden bereits befördert.

1,5-millionster Passagier im Funiculaire

Einen Tag nach dem ersten Geburtstag der Standseilbahn gibt es einen zweiten Grund zum Feiern: mehr als anderthalb Millionen Passagiere wurden bereits befördert.

(rr) - Am Dienstag ist der 1,5-millionste Fahrgast mit der Standseilbahn zwischen Pfaffenthal und Kirchberg gefahren, wie der Betreiber CFL mitteilt. Und das einen Tag nachdem sie ihren ersten Geburtstag gefeiert hatte.



Happy Birthday, Tram und Funiculaire! Vor genau einem Jahr feierte die Straßenbahn ihre Rückkehr in die Hauptstadt. Ein Rückblick in Zahlen.

Die Strecke des Funiculaire – der einzige in Luxemburg – ist mit 200 Metern und einem Höhenunterschied von 40 Metern zwischen dem Zughalt in Pfaffenthal und dem Kirchberg-Plateau eine der kürzesten weltweit und wird in einer Minute zurückgelegt.