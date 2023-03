Die Polizei hatte in der Nacht mit größeren Verkehrskontrollen, einem Überfall und illegalem Waffenbesitz ihre Beschäftigung.

Aus dem Polizeibericht

1.005 Alkoholkontrollen - 21 Führerscheine eingezogen

Die Polizei hatte in der Nacht mit größeren Verkehrskontrollen, einem Überfall und illegalem Waffenbesitz ihre Beschäftigung.

(TJ) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Alkoholkontrollen in der Hauptstadt, in Esch/Alzette sowie bei Büderscheid, in Mertzig und in Useldingen durchgeführt. Dabei mussten insgesamt 1.005 Fahrer in das Ethylometer pusten. In 45 Fällen war das Ergebnis positiv, was eine gebührenpflichtige Verwarnung oder ein Protokoll als Folge hatte. In 21 Fällen war der ermittelte Wert so hoch, dass der Führerschein an Ort und Stelle eingezogen wurde.

Diebstahl mit Gewaltandrohung

Gegen 20.30 Uhr bedrohten drei Jugendliche zwei andere Jugendliche an der Tramhaltestelle in Höhe des Verteilerkreises Serra in Kirchberg mit einem Messer und entwendeten Mobiltelefone, Kopfhörer und eine Powerbank. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Kino. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Illegaler Waffenbesitz

In der Rue Emile Mayrisch in Esch/Alzette fiel am Freitagabend eine Person auf, weil sie mit einer Pistole hantierte. Die Polizei konnte den Mann auf einer Bank antreffen. Bei der Kontrolle kamen eine Airsoft-Pistole sowie zwei illegale Messer zum Vorschein. Die Waffen wurden beschlagnahmt und die Person wegen illegalen Besitzes protokolliert.

