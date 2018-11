Obwohl immer mehr Touristen ins Allgäu reisen, spielt Marktoberdorf bislang keine große Rolle im Fremdenverkehr. Das soll sich nun ändern.

Zwischen Wellness und schwarzen Witwen

Marktoberdorf befindet sich noch im Dornröschenschlaf, hofft aber auf touristischen Aufschwung in den kommenden Jahren. Mit der Eröffnung eines Wellnesshotels vor Alpenpanorama wurde ein Anfang gemacht.

von Fern Morbach

"Ab jetzt dürfen Sie sich nur noch an ein Jahr erinnern, an das Jahr 1754.“ Noch sieht Andrea Guggenmos aus wie eine ganz normale Gästeführerin. Noch. Nach der Begrüßung der Besuchergruppe verschwindet die 45-Jährige kurz aus dem Innenhof des Schlosses von Marktoberdorf im Allgäu und kehrt zwei Minuten später verwandelt zurück. Schwarzer Hut, schwarze Netzhandschuhe, schwarzer Schleier, schwarzer Rock, schwarze Jacke – dazu ein schwarzer Regenschirm und eine schwarze Tasche. Die „Schwarze Witwe“ aus Marktoberdorf gibt sich die Ehre.

Fast zwei Stunden lang nimmt Andrea Guggenmos ihre Gäste mit auf eine Reise zurück ins Jahr 1754. Der Spaziergang beginnt in der Nähe des Schlosses und der Sankt- Martin-Kirche und führt durch den Ortskern von Marktoberdorf. Die „Schwarze Witwe“ erzählt aus dem Leben ihres verblichenen Ehemannes. Stefan Weyrauch ist als Casanova in die Geschichte des Ortes eingegangen. Um 1754 soll Stefan Weyrauch ein Dutzend Frauen geschwängert haben, „damals sagte man imprägniert“, entrüstet sich Andrea Guggenmos auf dem Weg in die Altstadt. Einem der Gäste drückt sie einen skelettierten Kopf in die Hand – „mein Stefan“.



8 Auf Zeitreise: Zwei Stunden lang nimmt Fremdenführerin Andrea Guggenmos als schwarze Witwe Besucher mit zurück ins Jahr 1754. Foto: Fern Morbach

Auf Zeitreise: Zwei Stunden lang nimmt Fremdenführerin Andrea Guggenmos als schwarze Witwe Besucher mit zurück ins Jahr 1754. Foto: Fern Morbach Sauber herausgeputzt: das Zentrum von Marktoberdorf. In der Stadt leben 20000 Menschen, typische Allgäu-Romantik sucht man dort allerdings vergebens. Foto: Fern Morbach Unter mehr als 620 Linden hindurch wandern Spaziergänger direkt zum Schloss und zur Kirche von Marktoberdorf. Foto: Fern Morbach Ein Wahrzeichen der Stadt: Vor 250 Jahren ließ Kurfürst Clemens Wenzeslaus eine fast zwei Kilometer lange Lindenallee anlegen. Heute führt an der Allee kein Wanderweg vorbei. Foto: Fern Morbach Erst Ende August eröffnet und schon zu 90 Prozent ausgelastet: Das Weitblick Allgäu soll dem Fremdenverkehr in Marktoberdorf zum ersehnten Aufschwung verhelfen. Foto: Fern Morbach Das Weitblick Allgäu unterscheidet sich von den typischen Landhotels, wie es sie überall im Allgäu gibt. Die Architektur ist modern, Ausstattung und Design passen eher zu Stadthotels. Foto: Fern Morbach Nach Marktoberdorf kommen die meisten Touristen, um zu wandern, zu radeln und – im Winter – Langlauf zu betreiben. Zunehmend wichtiger wird aber auch in dieser Ecke des Allgäus der Wellness-Tourismus. Foto: Fern Morbach Auch in der Hotelküche haben junge Menschen das Sagen. Chefkoch Daniel Jung (rechts) ist erst 24. Foto: Fern Morbach

Soft-Allgäu im Ost-Allgäu

Rund 20 000 Menschen wohnen heute in Marktoberdorf, das auch Kreisstadt des Landkreises Ostallgäu ist. Auf der Tourismus-Landkarte spielt die Stadt, in der unter anderem der Traktorenhersteller Fendt zu Hause ist, noch keine große Rolle. Das hat auch damit zu tun, dass Marktoberdorf überhaupt nicht den Vorstellungen entspricht, die man gemeinhin vom Allgäu hat. Die Gegend ist flach, es gibt weder Berge noch Täler, es sind keine Kuhglocken zu hören und auch Hüttenromantik sucht man vergebens.

Die bayerische Stadt punktet vor allem mit ihrer günstigen Lage, mit Wanderwegen und einem perfekten Anschluss an die „Radrunde Allgäu“, einem Zusammenschluss von mehr als 450 Kilometern Radwegen. Im Winter werden Langlauf-Loipen gespurt. Von Marktoberdorf aus ist fast das ganze Allgäu schnell und unkompliziert zu erreichen. Bis nach Füssen fährt man mit dem Auto 35 Minuten, Oberstdorf und Oberstaufen liegen eine Autostunde entfernt, und bis zu den viel besuchten und so gerne fotografierten Königsschlössern, dem Forggensee und dem Alpsee sind es gerade mal 40 Minuten. Kein Wunder, dass die Stadt als idealer Ausgangspunkt für alle Arten von Ausflügen beschrieben wird.

„Das ganze Allgäu erlebt zurzeit einen tollen Aufschwung“, sagt Anna Zielke. Die 32-Jährige leitet das Mitte August eröffnete Hotel Das Weitblick Allgäu. Das am Rande der Stadt, auf 760 Metern Höhe errichtete Hotel mit 98 Zimmern und einer 2 000 Quadratmeter umfassenden Spa- und Sauna-Landschaft soll dem Fremdenverkehr in Marktoberdorf auf die Sprünge helfen. Nach zwei Monaten ist die junge Hoteldirektorin ausgesprochen optimistisch. Die Auslastung liege bereits bei 90 Prozent – ein Traumwert.

Immer die Alpen im Blick

Der Spa-Bereich, die günstige Lage und die gute Gastronomie sind laut Anna Zielke die Haupttrümpfe des neuen Hotels. Das Weitblick Allgäu zieht vor allem Wellnessgäste an, hat sich aber auch bei in Gruppen verreisenden Frauen einen Namen gemacht. Bei gutem Wetter haben die Besucher immer das Alpenpanorama im Blick, von ihren Zimmern aus ebenso wie von der Restaurantterrasse oder den Ruheräumen im Wellnessbereich. Der Name des Hotels ist Programm, vorausgesetzt hartnäckiger Herbstnebel macht dem Weitblick keinen Strich durch die Rechnung.

An den Standort Marktoberdorf glaubt mehr denn je die in dieser Ecke Deutschlands sehr bekannte Unternehmerfamilie Lerch, die das neue Hotel betreibt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau machte Thomas Lerch in den vergangenen drei Jahrzehnten aus einem kleinen Restaurantbetrieb ein, wie es heute heißt, Genussunternehmen. In Marktoberdorf, sagt Thomas Lerch, habe man bewusst darauf verzichtet, ein typisches Landhotel zu bauen. „Wir haben die Welt ins Allgäu geholt, wir haben Saunen aus verschiedenen Ländern, vor allem aber haben wir ein junges Team.“ Thomas Lerch glaubt an die Jugend und er schenkt jungen Mitarbeitern Vertrauen. Geschäftsführerin Anna Zielke ist 32, Küchenchef Daniel Jung 24 Jahre alt.

Neben dem neuen Hotel in Marktoberdorf betreibt das Unternehmen noch zwei andere Hotels, es besitzt einen Weinhandel und übernahm die Gastronomie im Ludwigs Festspielhaus in Füssen. Das Festspielhaus machte in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen, nicht nur positive. In den kommenden Monaten wird auf der Bühne des Festspielhauses ein Programm geboten, das vom Musical „Ludwig“ über „Die Nacht der fünf Tenöre“ bis zu einem Gastspiel der Kelly Family reicht. Anna Zielke stellt noch weitere große Namen aus der internationalen Musikszene in Aussicht.



Auf der Spur des Kurfürsten



Gegenüber ihrem Hotel beginnt eines der Wahrzeichen von Marktoberdorf: eine fast zwei Kilometer lange Lindenallee aus 620 genauso mächtigen wie knorrigen Bäumen. Zwischen 1774 und 1780 ließ Kurfürst Clemens Wenzeslaus die Allee nach französischem Vorbild anlegen. Wenzeslaus war nicht nur Fürstbischof von Augsburg, sondern auch Kurfürst von Trier. In Marktoberdorf hatte er sich eine Sommerresidenz bauen lassen, dort liegt er auch begraben.

Bis heute führt in der Stadt kein Weg an dem Kurfürsten vorbei. Durch die Lindenallee kommen Spaziergänger nach einer knappen halben Stunde zu seinem Schloss. Heute ist darin die Bayerische Musikakademie untergebracht, die wiederum dafür sorgt, dass Marktoberdorf bei Musik- und Gesangsliebhabern einen hervorragenden Namen besitzt. Weltbekannt, versichert man den Besuchern, seien die Pfingstfestivals, ein internationaler Kammerchor-Wettbewerb und das Festival „Musica Sacra International“.

Kurz nach Mittag trifft auch die Schwarze Witwe wieder mit ihrer Besuchergruppe beim Schloss ein. Die Gäste sind beeindruckt, nicht nur vom schändlichen Tun des 1754 zum Tode verurteilten und daraufhin zuerst geköpften und dann verbrannten Stefan Weyrauch, sondern auch von der Leistung von Andrea Guggenmos. Die Schwarze Witwe hantierte während der Führung mit einem Skelett, sie verteilte Magenbitter, experimentierte mit Feuerspielen und verkörperte mehr als 90 Minuten lang die entrüstete Witwe, deren Ehemann – so steht es in den Gerichtsakten – wegen Ehebruchs, Bestialität und Sodomie zum Tode verurteilt wurde.

Um 12.18 Uhr berichtet die Schwarze Witwe genüsslich, wie der Scharfrichter ihrem Stefan den Kopf abschlug. Aus und vorbei. Fünf Minuten später ist aus der Witwe aus dem Jahr 1754 wieder die Stadtführerin Andrea Guggenmos aus dem Jahr 2018 geworden. Sie gibt zu, die verruchten und grässlichen Details aus dem Leben des Stefan Weyrauch zu mögen und noch lieber darüber zu sprechen. „Wenn ich beschreibe, wie Stefan Weyrauch der Kopf abgetrennt wurde, hören die Leute immer zu.“

Reiseinformationen Anreise: Für die Anreise mit dem Auto von Luxemburg aus (via Karlsruhe, Stuttgart und Ulm) sollte man knapp sechs Stunden einrechnen. Zwischen Karlsruhe und Ulm ist das Stau-Risiko sehr hoch. Nach Marktoberdorf kann man auch mit dem Zug fahren – die Zugreise ist allerdings umständlich und dauert von Luxemburg aus acht bis neun und von Saarbrücken aus 6,5 Stunden. Ausflüge: Ein lohnenswertes Ziel sind die Königsschlösser, vor allem Schloss Neuschwanstein. Von Marktoberdorf aus braucht man weniger als eine Stunde bis zum Schloss. Tickets für eine Besichtigung sollte man im Voraus buchen, da Neuschwanstein ebenso wie die anderen Königsschlösser häufig überlaufen ist. Empfehlenswerte Ausflugsziele sind außerdem Orte wie Oberstdorf, Oberstaufen und das Kleinwalsertal in Österreich. Unterkünfte: In Marktoberdorf gibt es vor allem einzelne Zimmer in Pensionen, Ferienhöfen und Gästehäusern. Bei dem neu eröffneten Wellnesshotel Das Weitblick Allgäu handelt es sich um ein modernes und durchdacht eingerichtetes Hotel, in dem man allerdings vergeblich nach dem typischen Allgäu-Flair sucht. Obwohl der Spa- und Saunabereich großzügig angelegt wurde, wird es an Wochenenden in diesem Teil des Hotels schon mal eng. Das liegt zum einen an der sehr guten Auslastung des Hotels und ist zum anderen darauf zurückzuführen, dass auch Tagesgäste zugelassen sind. Das Essen in den hoteleigenen Restaurants ist in Ordnung, bei einem Kurzbesuch Mitte Oktober ging es allerdings etwas zu hektisch zu.