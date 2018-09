Eine Zeitreise der modischen Art: Die Trends der 1990er-Jahre feiern ein Comeback. Viele Must-haves oder doch eher eine Ansammlung von No-gos? Das entscheidet der Konsument wohl selbst ...

Zurück in die Neunziger

Michael JUCHMES Eine Zeitreise der modischen Art: Die Trends der 1990er-Jahre feiern ein Comeback. Viele Must-haves oder doch eher eine Ansammlung von No-gos? Das entscheidet der Konsument wohl selbst ...

Sneaker mit überdimensionierten Sohlen im Wert von rund 700 Euro, unförmige Jeansmodelle in Kombination mit Hemden in wilden Farben oder bequemen XXL-Sweatshirts: Willkommen in den 1990er-Jahren – oder auf der größten Streetwear-Messe Deutschlands, der "Bread & Butter" in Berlin. Das Modeevent, das seit einigen Jahren von Onlinehändler Zalando dirigiert wird, versammelte kürzlich das Who's who der Jugendmode – von Adidas über Weekday bis Vans – in der deutschen Hauptstadt, um nicht nur Fachbesuchern, sondern auch potenziellen Käufern einen Überblick über aktuelle Trends zu liefern.



10 Der wohl derzeit angesagteste Schuh: Ugly Sneaker von Balenciaga, 695 Euro über Mytheresa.com. Foto: Mytheresa

Diese Trends sind keineswegs neu: "In" ist das, was schon in den Dekaden davor für Begeisterung sorgte. Sprich: die modischen Verbrechen aus den Neunzigern, angelehnt an die Looks, welche auch die großen Designer auf ihren Laufstegen präsentieren. Zurück sind unter anderem Mom Jeans (Jeans in Karottenform), große Logos, Karomuster in allen Variationen, Animalprints, Plüsch-Hüte und – der wohl größte Trend der letzten Jahre – Ugly Sneaker. Zu deutsch: hässliche Sneaker mit Plateau-artigen Sohlen. Passend dazu erlebt die Marke Buffalo London, die Ende der 1990er-Jahre zu den Stars der Streetwear-Branche zählte, ein großes Comeback.

Ob diese Trends nun in jede Garderobe Einzug halten sollten? Das ist den Käuferinnen und Käufern selbst überlassen - und nicht zuletzt auch eine Frage des Alters. Wer bereits vor 20 Jahren einige der "neuen" Trendteile am eigenen Leib trug, der will diesen Fehler nicht unbedingt noch einmal begehen.