von Christian Haas (srt)

Morgens um halb zehn in Deutschland: Während viele Gäste des Campingplatzes „Camping Schluchsee“ bereits ihr zweites Frühstück zu sich nehmen oder Wohnwagen herumrangieren, Satellitenschüsseln justieren und Weber-Grills polieren, herrscht nur 100 Meter weiter im „Schwarzwaldcamp“ tiefster Frieden.

Keinerlei Betriebsamkeit, es wird geschlafen, gelesen oder bestenfalls das erste Frühstück vorbereitet. Motorisiertes kann unter den lichten Fichten und zwischen all den Wurzeln, Beeren und Büschen ohnehin nicht stehen. Nur Zelte. Eigene Zelte, aber auch fest installierte.

Sechs Meter an der Mittelstange

Und das sind ganz besondere, wie das für Pärchen gedachte Tipi „Chez Alfons“ oder „Paul“, ein Tipi für vier. Vor allem Paul hat es in sich: sechs Meter Durchmesser, drei Meter Höhe an der Mittelstange, stabilstes Material, das selbst heftigen Regenfällen trotzt. Darunter: ein Holzpodest. Darin: kleine Teppiche, zwei Betten, eine Couch, die rasch zur Liegefläche umgeklappt werden kann, ferner Wasserkanister, Töpfe, Gaskocher, Geschirr inklusive Outdoor-Weingläser! Davor: ein Holztisch mit Stühlen, eine zum Sofa umgebaute Europalette samt Schaffellen und überhaupt viel, sehr viel Platz.

„Wir nennen das Glamping – eine wundervolle Wortschöpfung aus glamorous und camping“, erklärt Raphael Kuner, der das „Schwarzwaldcamp“ 2010 gegründet und in den vergangenen Jahren beständig und enorm weiterentwickelt hat.

Sein Motto im Badenser-Originalsprech: „Warm, drogge, satt – so macht Camping Spaß!“ Damit das gelingt (und auch Unerfahrene das Zelten ausprobieren), sorgt der Mittvierziger mit immer neuen Ideen für Wohlgefühl. So zählen auch Kaffeepulver und eine Thermoskanne zum Grundpaket, ebenso frisches Bettzeug, Streichhölzer, Kerzen, Schwämme – der ganze Kleinkram halt.

Wer je mit der Familie und eigenem Zelt unterwegs war, der weiß, wie viel Planerei und Packerei einem dadurch erspart bleibt. Das einzige, was zwingend ins Gepäck muss, sind Schlafsäcke. Und bitte nicht die Südeuropasommeredition – im Frühherbst droht im Hochschwarzwald durchaus Frost. Manch Unverfrorene zelten zwar selbst im Winter, „das sind aber die wenigsten“, berichtet Raphael, der sich als Paddel-Instructor einen Namen, nämlich „Raff“, gemacht hat. „Eigentlich rentiert sich der Aufwand nicht. Deshalb kamen auch die Zeltöfen, die wir zu anfangs in den Tipis hatten, wieder raus.“

Europas erste Schlafgondel

Geblieben sind die Feuerstellen, zu „Paul“ gehört sogar eine private. Ebenso wie ein Hackplatz, an dem sich Überschussenergie in Kleinholz umwandeln lässt, falls Raphaels Vorrat aufgebraucht ist. Lagerfeuer sorgen indessen nicht nur für Wärme, sondern auch für Heimeligkeit und Abenteuergefühl. Etwa, wenn die Eltern langstielige Pfannen mit Kartoffeln, Schwarzwälder Schinken und Raclettekäse über die Glut halten, und die Töchter im Anschluss die legendäre „Feuer-Popcornmaschine“ munitionieren – selten war ein Dinner so lustig und lecker!

In dieser Gondel können bis zu sechs Menschen übernachten.

Foto: Christian Haas/srt

Nach den Tipi-Erfahrungen steht eine Übernachtung in einem der vier Baumzelte an. Unser Favorit: „Willi“, der drei Meter über dem Waldboden hängt. Schön, aber auch schön wacklig. Ob das an Slacklines mit Stoffdach erinnernde Dreieckskonstrukt zwei Erwachsene hält? „400 Kilo trägt das Zelt locker“, beruhigt Raphael.

Ruhig wird es aber die folgenden Stunden dennoch nicht wirklich, schließlich hat jede Bewegung des Partners spürbare Auswirkungen. Fazit: Für eine Nacht witzig, für eine Woche schwer vorstellbar. Weitere Baumzelte heißen übrigens „Hans“ und „Franz“.

Klatschspaltenleser mögen da an Heidi Klums Brüste denken, doch Raphael versichert: „Alles Reminiszenzen an Familienmitglieder oder Personen aus lokalen Erzählungen.“ Letztes Jahr kam schließlich die erste Frau hinzu, die gelbliche Nostalgie-Sechsergondel namens „Gisela“. „Meines Wissens ist es Europas erste Schlaf-Gondel überhaupt“, so Raphael.

Die „Knutschkugel“, die in Méribel 40 Jahre lang Skifahrer den Berg hinauf beförderte, befördert nun also Gäste in den Schlaf. Dabei helfen eine maßgefertigte Matratze und Liegefläche, die sich tagsüber seitlich hochklappen lässt, sowie Rundum-Vorhänge. Alles entzückend, alles klein. Jedes Ehebett ist größer, der Romantikfaktor jedoch unschlagbar. Und das gilt eigentlich für das gesamte „Schwarzwaldcamp“.

Übrigens: Der Schluchsee ist von Luxemburg aus mit dem Auto in rund vier Stunden zu erreichen. Der Ort liegt im Südschwarzwald und gehört seit Jahrzehnten zu den bei Luxemburger Urlaubern besonders beliebten Schwarzwald-Orten.