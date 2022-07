Auf geht's in den sonnigen Süden – oder zumindest an den Badesee oder ins Schwimmbad. Was dabei nicht fehlen darf, verrät die Lifestyle-Redaktion.

Urlaubszeit

Zehn Must-haves für den perfekten Tag am Wasser

(LW) - Sommer, Sonne und jede Menge Spaß: Das erwartet uns in den kommenden Wochen. Die Lifestyle-Redaktion hat einige Produkte entdeckt, die den Aufenthalt am Strand oder an einem Pool noch angenehmer gestalten können.

1. And the beat goes on

Lautsprecher „Explorer“ von Bang & Olufsen. Foto: Hersteller

Gute Musik darf bei einer Beachparty natürlich nicht fehlen. Für den perfekten Sound sorgt etwa der Bluetooth-Lautsprecher „Explorer“ aus der „Beosound“-Linie von Bang & Olufsen, der nicht nur stylisch aussieht, sondern auch noch wasserdicht ist; um 199 Euro.

2. Pack die Badehose ein

Tasche „Tangara“ von Mayerline. Foto: Hersteller

Zur Grundausstattung für jeden Strand- oder Schwimmbadbesucher (oder -besucherin) gehört natürlich eine große Tasche, in der alle Must-haves des Tages verstaut werden können. Strandtasche „Tangara“ von Mayerline, um 35 Euro.

3. Ein echtes Multitalent

Badetuch von Arket. Foto: Hersteller

Zum Draufliegen, zum Abtrocknen, zum Umwickeln, zum Einschlagen, zum Wärmen und noch vieles mehr: So ein Badetuch ist doch äußerst praktisch! Badetuch von Arket aus recycelter Baumwolle (100 x 180 cm), um 35 Euro.

4. Hauptsache spritzig

Rosé-Champagner von Moët & Chandon. Foto: Hersteller

Am Abend (oder auch einfach zwischendurch) darf es dann gerne auch ein wenig Prickelbrause sein - etwa ein Rosé-Champagner von Moët & Chandon. Den gibt's neuerdings auch in einer limitierten „Specially Yours“-Edition mit liebevollen Sprüchen; 75 cl, 53 Euro.

5. Gute Laune zum Mitnehmen

Umhängetasche von Havaianas x Smiley. Foto: Hersteller

Die große Geldbörse? Die bleibt bei einem Besuch am Strand natürlich im Hotelzimmer. Ein kleines Portemonnaie und das Handy dürfen jedoch mit - und werden standesgemäß transportiert, etwa in der kleinen „Street Bag Smiley“ von Havaianas x Smiley, um 26 Euro.

6. Nachhilfe für Sonnenanbeter

Bräunungskapseln von Lierac. Foto: Hersteller

Mit den Bräunungskapseln „Sunissime“ von Lierac (Inhaltsstoffe sind unter anderem Karotten-Ölmazerat, Borretschöl, Oleoresin aus Tomaten, Rosenstrauch-Blütenextrakte, Beta-Carotin und Vitamin E) ist die Haut optimal aufs Sonnenbaden vorbereitet - mit der Behandlung sollte zwei Wochen vor dem Urlaub begonnen werden; 30 Kapseln um 25 Euro.

7. Kein Bier vor Vier

Klingt wie ein Aprilscherz, ist aber zum Glück keiner: In der Sohle der Zehensandalen „Fanning“ von Reef – benannt nach dem Profi-Surfer Mick Fanning – ist ein Kapselheber versteckt; um 68 Euro.

8. Zur blauen Stunde

Brille von Salvatore Ferragamo. Foto: Hersteller

Nicht die rosarote, sondern die blaue Brille ist derzeit häufig auf der Nase von Fashionistas zu finden. Blaue Gläser sind nämlich absolut en vogue, egal ob nun mit Farbverlauf oder im All-over-Look, wie etwa bei diesem Modell von Salvatore Ferragamo, um 285 Euro.

9. Gegen Stichverletzungen

Sonnenhut von Self. Foto: Hersteller

Lass die Sonne in Dein Herz und nicht auf Deinen Kopf! Für Abhilfe bei starkem Sonnenschein sorgt etwa dieser Strohhut von Self, der sich dank einer auffälligen Pailletten-Applikation auch hervorragend als Motiv für Instagram-Fotos eignet; um 22 Euro über naturalself.eu.

10. Schutzschild zum Auftragen

Sonnencreme von Collistar. Foto: Hersteller

Und zum Schluss: der Sonnenschutz! Denn ohne diesen sollte im Sommer niemand das Haus verlassen. Für empfindliche Haut bietet Collistar jetzt eine schützende Creme mit Lichtschutzfaktor 50+ an, die auch problemlos einen Sprung ins kalte Nass verkraftet; 100 ml um 34 Euro.

