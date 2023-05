Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters (oder der Betrachterin) – doch wer manchmal mit seinem Spiegelbild hadert, dem helfen diese Produkte auf die Sprünge

Zehn Must-haves für Beauty-Fans

Manon KRAMP

Make-up, das den Teint ebnet, pflegende Cremes und Seren, die der Haut einen natürlichen Glow verleihen, Lidschatten und Lippenstifte in trendigen Nuancen für einen erfrischten Look sowie Düfte, die für ein rundum gutes Gefühl sorgen - die Redaktion zeigt, was diesen Sommer einen Platz im Bad einnehmen könnte.

Begehrenswert

Körpergelee von Dior Foto: Hersteller

„Les Adorables“ ist der Name der Körperpflegelinie von Dior, die auf dem Duft „J‘Adore“ basiert. Ein Scrub mit Partikeln aus 24-karätigem Gold peelt die Haut sanft, die Creme mit Jasmin-Wachs und Baumwollextrakten spendet Feuchtigkeit und das Gelee (Foto) verzaubert mit einem goldenen Schimmer.

Der Duft der Liebe

Duft von Chanel Foto: Hersteller

„Paris-Paris“ aus der Kollektion „Les Eaux de Chanel“ verführt zu einer Duftreise. Elegante Damaszenerrose, spritzige Zitrone und Mandarine sowie würziger Rosa Pfeffer und Patschuli sollen das impressionistische Bild eines sonnigen Frühlingsmorgens auf einer Caféterrasse im Herzen von Paris widerspiegeln.

Ausflug nach Fernost

Pflegeserie von Annayake Foto: Hersteller

„Hanami“ feiert in Japan die Zeit der Kirschblüte. Diese vitale Erneuerung setzt Annayake in der gleichnamigen Pflegeserie mit Extrakten aus Kirschblättern um. Zwei Seren und eine Creme versorgen gestresste, strapazierte Haut mit viel Feuchtigkeit und Nährstoffen.

Für den ganzen Tag

Make-up von Dior Foto: Hersteller

Angereichert mit 86 Prozent Blumenextrakten versprechen die Make-up-Formeln „Dior Forever“ einen 24-stündigen Halt. Mit 42 Nuancen in mattem, nicht übertragbarem Finish oder feuchtigkeitsspendendem Glow passt sich die Pflegebasis unterschiedlichsten Hauttypen an.

Zuckersüß

Augenserum von Guerlain Foto: Hersteller

Im Augenserum „Double R Renew & Repair“ setzt Guerlain auf die reparierenden Substanzen im Honig, um die zarte Haut der Augenpartie zu straffen und dunkle Augenringe zu korrigieren. Auch die Wimpern werden von der Wurzel an gestärkt, der Blick wirkt offener und aufgehellt.

Hellas im Sinn

Duft von Hermès Foto: Hersteller

„Un Jardin à Cythère“ ist der jüngste Spross der „Jardin“- Serie von Hermès. Für diese olfaktorische Reise hat Parfümeurin Christine Nagel ein ursprüngliches Duftbild der griechischen Insel Kythira kreiert, das Zitrusnoten, Gräser, Olivenholz und die Zartheit frischer Pistazien vereint.

Mit Leuchtkraft

Pflegeserie von Valmont Foto: Hersteller

In den Rezepturen der Linie „Luminosity“ von Valmont wirken die Kräfte von sieben Pflanzen aus den Schweizer Alpen. Das Peelingwasser „LumiPeel“, die hautregenerierende „LumiMask“, das porenverfeinernde Serum „LumiSence“ und die pflegende Creme „LumiCream“ verleihen der Haut einen Frischekick.

Getreidekraft

Pflegeserum von Bioeffect Foto: Hersteller

Das „EGF Power Serum“ von Bioeffect enthält den aus Gerste gewonnenen Hautwachstumsfaktor EGF sowie feuchtigkeitsspendende, reparierende und pigmentkorrigierende Substanzen: Hyaluronsäure, KGF (Keratinocyte Growth Factor) und NAG (N-Acetyl Glucosamine), die die natürliche Produktion von Hyaluronsäure fördern.

Überraschungskiste

Badebombe mit Seife von Lush Foto: Hersteller

Und wenn der größte Luxus der wäre, Spaß zu haben? Jede der 600 Gramm schweren „Question Block“-Badebomben aus der limitierten Kollektion „Lush x Super Mario Bros.“ hebt das Baden auf ein neues Level und offenbart eine Überraschungsseife.

Alles auf Rot

Make-up-Serie von Guerlain Foto: Hersteller

Guerlain bereichert die Schatullenkollektion „Rouge G“ mit dem Design eines samtigen roten Schmetterlingsflügels. Zwei satte Rottöne ergänzen die Lippenstift- Linie, während die extravaganten Lidschattennuancen „Red Orchid“ eine Hommage an das Farbspektrum der Natur sind.

