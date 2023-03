Die Übergangsjacke ist der perfekte Begleiter für den Mann, wenn der Frühling übers Land zieht. Die Redaktion stellt eine Auswahl von verschiedenen Labels vor.

Im Trend

Zehn modische Teile für die heiß-kalte Jahreszeit

Michael JUCHMES Die Übergangsjacke ist der perfekte Begleiter für den Mann, wenn der Frühling übers Land zieht. Die Redaktion stellt eine Auswahl von verschiedenen Labels vor.

Nichts Halbes und nichts Ganzes, weder Fisch noch Fleisch: Die Übergangsjacke ist ein Kleidungsstück, das nicht wirklich einer Saison zuzuordnen ist und sich doch großer Beliebtheit erfreut. Ein warmer Frühlingstag, an dem zeitweise ein doch recht frisches Lüftchen weht, oder ein kühler Herbsttag, an dem die Sonne sich immer wieder hervorkämpft - dann ist die Allzweckwaffe, die nur in der deutschen Sprache auch diesen praktisch klingenden Namen trägt, gefragt.

Derzeit sind Blouson- und College-Schnitte besonders in, auch Schlupfjacken und Oberteile aus (Wild)Leder feiern ein großes Comeback. Getragen wird aber, wie immer, was gefällt - auch ein Trenchcoat ist daher erlaubt; der Evergreen unter den Übergangsjacken.

1. Arket

Jacke von Arket Foto: Hersteller

Ein Kleidungsstück, das sich nicht nur für die Stadt, sondern auch für den Waldspaziergang eignet: leicht gefütterte Steppjacke von Arket, um 129 Euro.

2. Gant

Jacke von Gant Foto: Hersteller

Der perfekte Begleiter für regenfreie Tage: lässig geschnittene Wildlederjacke mit großem Kragen von Gant, um 900 Euro.

3. IKKS

Jacke von IKKS Foto: Hersteller

Eine Seite aus blauem Nylon, eine Seite aus beigem Sweatstoff: Wendejacke mit Kapuze von IKKS, um 285 Euro.

4. Boss

Für den perfekten Auftritt im Office - oder den Barbesuch in der Stadt: Trenchcoat von Boss, Preis auf Anfrage.

5. Scotch & Soda

Dezentes Color-Blocking für Anfänger: brauner Blouson mit blauen Ärmeln von Scotch & Soda, um 350 Euro.

6. Dior

Jacke von Dior Foto: Hersteller

Wenn der Frühling kommt, dürfen florale Prints nicht fehlen: Schlupfjacke von Dior x Duncan Grant x Charleston, um 3.300 Euro.

7. Strellson

Jacke von Strellson Foto: Hersteller

Nicht nur für Schuljungs ein absolutes Must-have: Collegejacke mit Satinfutter von Strellson, um 279 Euro.

8. Brax

Jacke von Brax Foto: Hersteller

Darf auch bei stürmischen Tagen aus dem Schrank gezogen werden: wind- und wasserabweisende Jacke von Brax, ab etwa 250 Euro.

9. Tommy Hilfiger

Jacke von Tommy Hilfiger Foto: Hersteller

Für junggebliebene Best Ager und Normcore-Liebhaber: Parka von Tommy Hilfiger, um 650 Euro.

10. Gucci

Jacke von Gucci Foto: Mytheresa.com

Klassiker mit dem gewissen Extra: Lederjacke mit Horsebit-Detail von Gucci, um 2.900 Euro über Mytheresa.com.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.